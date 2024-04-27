В Курган прибыла челябинская спецтехника для дезинфекции города после паводка

Челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. Об этом рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Его слова передает пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.
«Мы встретили в Кургане пять машин для дезинфекции Уральского учебно-спасательного центра (Челябинская область), которые будут обрабатывать территорию возле магазинов, детских спортивных площадок, на остановках. Они неплохо себя показали при обработке территории, куда зашла вода», — подчеркнул Носков.
По словам Носкова, после откачки воды и дезинфекции будут созданы бригады численностью около 1350 человек, которые займутся помощью в наведении порядка, в том числе в частных домовладениях. Он добавил, что бригады сформируют из чиновников мэрии, сотрудников МЧС и волонтеров.
Ранее в Курганскую область приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Эксперты помогали выявлять опасные кишечные бактерии, проверяли качество воды.
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