В Курган прибыла челябинская спецтехника для дезинфекции города после паводка

27 апреля 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Челябинские спасатели проведут дезинфекцию в Кургане после наводнения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. Об этом рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Его слова передает пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Мы встретили в Кургане пять машин для дезинфекции Уральского учебно-спасательного центра (Челябинская область), которые будут обрабатывать территорию возле магазинов, детских спортивных площадок, на остановках. Они неплохо себя показали при обработке территории, куда зашла вода», — подчеркнул Носков. По словам Носкова, после откачки воды и дезинфекции будут созданы бригады численностью около 1350 человек, которые займутся помощью в наведении порядка, в том числе в частных домовладениях. Он добавил, что бригады сформируют из чиновников мэрии, сотрудников МЧС и волонтеров. Ранее в Курганскую область приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Эксперты помогали выявлять опасные кишечные бактерии, проверяли качество воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. Об этом рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Его слова передает пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Мы встретили в Кургане пять машин для дезинфекции Уральского учебно-спасательного центра (Челябинская область), которые будут обрабатывать территорию возле магазинов, детских спортивных площадок, на остановках. Они неплохо себя показали при обработке территории, куда зашла вода», — подчеркнул Носков. По словам Носкова, после откачки воды и дезинфекции будут созданы бригады численностью около 1350 человек, которые займутся помощью в наведении порядка, в том числе в частных домовладениях. Он добавил, что бригады сформируют из чиновников мэрии, сотрудников МЧС и волонтеров. Ранее в Курганскую область приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Эксперты помогали выявлять опасные кишечные бактерии, проверяли качество воды.