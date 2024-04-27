27 апреля 2024

В Курган прибыла челябинская спецтехника для дезинфекции города после паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санитарная обработка города во время карантина по коронавирусу. Курган, автобусная остановка, дезинфекция, санитарная обработка
Челябинские спасатели проведут дезинфекцию в Кургане после наводнения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. Об этом рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Его слова передает пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.

«Мы встретили в Кургане пять машин для дезинфекции Уральского учебно-спасательного центра (Челябинская область), которые будут обрабатывать территорию возле магазинов, детских спортивных площадок, на остановках. Они неплохо себя показали при обработке территории, куда зашла вода», — подчеркнул Носков.

По словам Носкова, после откачки воды и дезинфекции будут созданы бригады численностью около 1350 человек, которые займутся помощью в наведении порядка, в том числе в частных домовладениях. Он добавил, что бригады сформируют из чиновников мэрии, сотрудников МЧС и волонтеров.

Ранее в Курганскую область приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Эксперты помогали выявлять опасные кишечные бактерии, проверяли качество воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские сотрудники МЧС на спецтехнике помогут провести дезинфекцию на территории Кургана после наводнения. Об этом рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Его слова передает пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «Мы встретили в Кургане пять машин для дезинфекции Уральского учебно-спасательного центра (Челябинская область), которые будут обрабатывать территорию возле магазинов, детских спортивных площадок, на остановках. Они неплохо себя показали при обработке территории, куда зашла вода», — подчеркнул Носков. По словам Носкова, после откачки воды и дезинфекции будут созданы бригады численностью около 1350 человек, которые займутся помощью в наведении порядка, в том числе в частных домовладениях. Он добавил, что бригады сформируют из чиновников мэрии, сотрудников МЧС и волонтеров. Ранее в Курганскую область приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинска. Эксперты помогали выявлять опасные кишечные бактерии, проверяли качество воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...