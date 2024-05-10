Происшествия ДТП Задержан водитель автобуса, который утонул в Мойке в Петербурге 10 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 + Задержали водителя автобуса, который вылетел в реку Мойка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере Задержан водитель автобуса в Петербурге, который упал в реку Мойка. Об этом сообщили в ГУМВД. «Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Заведено уголовное дело. По предварительным данным, в автобусе было около 20 человек. Некоторые потеряли сознание, спасатели откачивали их прямо на крыше транспортного средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Задержан водитель автобуса в Петербурге, который упал в реку Мойка. Об этом сообщили в ГУМВД. «Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Заведено уголовное дело. По предварительным данным, в автобусе было около 20 человек. Некоторые потеряли сознание, спасатели откачивали их прямо на крыше транспортного средства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям