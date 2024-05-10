Задержан водитель автобуса, который утонул в Мойке в Петербурге

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Задержали водителя автобуса, который вылетел в реку Мойка Фото:
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Задержан водитель автобуса в Петербурге, который упал в реку Мойка. Об этом сообщили в ГУМВД.

«Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Заведено уголовное дело.

По предварительным данным, в автобусе было около 20 человек. Некоторые потеряли сознание, спасатели откачивали их прямо на крыше транспортного средства.

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Задержан водитель автобуса в Петербурге, который упал в реку Мойка. Об этом сообщили в ГУМВД. «Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Заведено уголовное дело. По предварительным данным, в автобусе было около 20 человек. Некоторые потеряли сознание, спасатели откачивали их прямо на крыше транспортного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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