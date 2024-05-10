Задержан водитель автобуса, который утонул в Мойке в Петербурге

Задержали водителя автобуса, который вылетел в реку Мойка
Задержан водитель автобуса в Петербурге, который упал в реку Мойка. Об этом сообщили в ГУМВД.
«Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Заведено уголовное дело.
По предварительным данным, в автобусе было около 20 человек. Некоторые потеряли сознание, спасатели откачивали их прямо на крыше транспортного средства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.