Происшествия ДТП Момент падения автобуса в Мойку попал на видео 10 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 + Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере Момент падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео. Его распространили в telegram-каналах. На кадрах видно, что водитель потерял управление, врезался в авто на мосту и вылетел в воду. Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что на месте работают сотрудники МЧС, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению и администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Момент падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео. Его распространили в telegram-каналах. На кадрах видно, что водитель потерял управление, врезался в авто на мосту и вылетел в воду. Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что на месте работают сотрудники МЧС, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению и администрации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям