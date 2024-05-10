Момент падения автобуса в Мойку попал на видео

Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики
Момент падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео. Его распространили в telegram-каналах.
На кадрах видно, что водитель потерял управление, врезался в авто на мосту и вылетел в воду. Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что на месте работают сотрудники МЧС, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению и администрации.
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