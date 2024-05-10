Момент падения автобуса в Мойку попал на видео

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Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере

Момент падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео. Его распространили в telegram-каналах.

На кадрах видно, что водитель потерял управление, врезался в авто на мосту и вылетел в воду. Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что на месте работают сотрудники МЧС, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению и администрации.

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Момент падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге попал на видео. Его распространили в telegram-каналах. На кадрах видно, что водитель потерял управление, врезался в авто на мосту и вылетел в воду. Пострадавших откачивают сотрудники МЧС и медики. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что на месте работают сотрудники МЧС, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению и администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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