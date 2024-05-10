Губернатор Беглов раскрыл детали с утонувшим в Мойке автобусом

На месте упавшего автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге работают экстренные службы, сотрудники администрации и комитета по здравоохранению. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов.
«В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь. Координацию осуществляет лично губернатор.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Спасатели делают им массаж сердца прямо на крыше затонувшего автобуса.
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На месте упавшего автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге работают экстренные службы, сотрудники администрации и комитета по здравоохранению. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов. «В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь. Координацию осуществляет лично губернатор. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Спасатели делают им массаж сердца прямо на крыше затонувшего автобуса.