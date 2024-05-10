Происшествия ДТП Губернатор Беглов раскрыл детали с утонувшим в Мойке автобусом Беглов: на месте упавшего автобуса в Мойку находятся все экстренные службы 10 мая 2024 в 15:57 Размер текста - 17 + Пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь, сказал Александр Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере На месте упавшего автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге работают экстренные службы, сотрудники администрации и комитета по здравоохранению. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов. «В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь. Координацию осуществляет лично губернатор. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Спасатели делают им массаж сердца прямо на крыше затонувшего автобуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На месте упавшего автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге работают экстренные службы, сотрудники администрации и комитета по здравоохранению. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов. «В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь. Координацию осуществляет лично губернатор. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. Спасатели делают им массаж сердца прямо на крыше затонувшего автобуса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям