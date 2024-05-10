В Харьковской области продолжается самая длинная воздушная тревога за время СВО

10 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Воздушная тревога в Харьковской области длится 9,5 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области уже 9,5 часов длится воздушная тревога, что является самой продолжительной для региона с начала спецоперации. Ранее украинская сторона сообщала о начале наступления ВС России. «В Харькове и области продолжается самая длинная воздушная тревога для региона за все время войны. Тревога была объявлена в 09:07. В настоящее время она длится 9,5 часов», — обратили внимание «Военкоры Русской весны». Днем 10 мая украинские СМИ и военные сообщили, что ВС РФ начали наступление в Харьковщине. Позже это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Официальных заявлений со стороны Минобороны РФ по этому поводу не было, однако о наступлении войск сообщали российские военкоры. Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко в разговоре с URA.RU раскрыл новую тактику ВС РФ в Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области уже 9,5 часов длится воздушная тревога, что является самой продолжительной для региона с начала спецоперации. Ранее украинская сторона сообщала о начале наступления ВС России. «В Харькове и области продолжается самая длинная воздушная тревога для региона за все время войны. Тревога была объявлена в 09:07. В настоящее время она длится 9,5 часов», — обратили внимание «Военкоры Русской весны». Днем 10 мая украинские СМИ и военные сообщили, что ВС РФ начали наступление в Харьковщине. Позже это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Официальных заявлений со стороны Минобороны РФ по этому поводу не было, однако о наступлении войск сообщали российские военкоры. Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко в разговоре с URA.RU раскрыл новую тактику ВС РФ в Харьковской области.