Губернатор Беглов обратился к петербуржцам после падения автобуса в Мойку

Губернатор Беглов выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП в Мойке

Беглов отдельно поблагодарил дагестанцев, которые спасали пассажиров автобуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП на реке Мойка. Днем 10 мая пассажирский автобус снес забор и упал в реку, погибли три человека.

«Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Беглов.

Губернатор поблагодарил спасателей, медиков и сотрудников ГИБДД, которые работали на месте трагедии. Отдельно Беглов выделил и поблагодарил мужчин, которые ныряли в холодную воду, чтобы спасти людей.

По данным МЧС России, в аварии погибли три человека, всего в автобусе было 15 человек. Все пострадавшие доставлены в стационары. URA.RU рассказывало, что известно о ЧП, перевозчике и водителе улетевшего в Мойку автобуса.