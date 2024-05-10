Губернатор Беглов обратился к петербуржцам после падения автобуса в Мойку

Губернатор Беглов выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП в Мойке
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Беглов отдельно поблагодарил дагестанцев, которые спасали пассажиров автобуса Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП на реке Мойка. Днем 10 мая пассажирский автобус снес забор и упал в реку, погибли три человека.

«Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Беглов.

Губернатор поблагодарил спасателей, медиков и сотрудников ГИБДД, которые работали на месте трагедии. Отдельно Беглов выделил и поблагодарил мужчин, которые ныряли в холодную воду, чтобы спасти людей.

По данным МЧС России, в аварии погибли три человека, всего в автобусе было 15 человек. Все пострадавшие доставлены в стационары. URA.RU рассказывало, что известно о ЧП, перевозчике и водителе улетевшего в Мойку автобуса.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП на реке Мойка. Днем 10 мая пассажирский автобус снес забор и упал в реку, погибли три человека. «Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Беглов. Губернатор поблагодарил спасателей, медиков и сотрудников ГИБДД, которые работали на месте трагедии. Отдельно Беглов выделил и поблагодарил мужчин, которые ныряли в холодную воду, чтобы спасти людей. По данным МЧС России, в аварии погибли три человека, всего в автобусе было 15 человек. Все пострадавшие доставлены в стационары. URA.RU рассказывало, что известно о ЧП, перевозчике и водителе улетевшего в Мойку автобуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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