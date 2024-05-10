10 мая 2024

Пасечник сообщил о погибшем и пострадавших после атаки на нефтебазу в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Шесть человек с ранениями доставлены в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины на нефтебазу в ЛНР. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек — с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом», — написал Пасечник в telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ открыли огонь городу Ровеньки. в результате атаки начался пожар на нефтебазе, повреждены жилые дома, находящиеся рядом. На место ЧП выехали пожарные.

Ранее оперативные службы сообщали, что в результате атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе в ЛНР. Уточнялось, что объект находится в городе Ровеньки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины на нефтебазу в ЛНР. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек — с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом», — написал Пасечник в telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ открыли огонь городу Ровеньки. в результате атаки начался пожар на нефтебазе, повреждены жилые дома, находящиеся рядом. На место ЧП выехали пожарные. Ранее оперативные службы сообщали, что в результате атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе в ЛНР. Уточнялось, что объект находится в городе Ровеньки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...