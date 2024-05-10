Пасечник сообщил о погибшем и пострадавших после атаки на нефтебазу в ЛНР

Один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины на нефтебазу в ЛНР. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек — с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом», — написал Пасечник в telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ открыли огонь городу Ровеньки. в результате атаки начался пожар на нефтебазе, повреждены жилые дома, находящиеся рядом. На место ЧП выехали пожарные.
Ранее оперативные службы сообщали, что в результате атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе в ЛНР. Уточнялось, что объект находится в городе Ровеньки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.