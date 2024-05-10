Водители предупредили о нулевой видимости на пермской трассе из-за снегопада

На трассе в Пермском крае из Верещагино в Очер ничего не видно из-за снегопада. Об этом сообщили очевидцы, которые проехались по маршруту вечером 10 мая.
«На дороге Верещагино — Очер видимость, по сути, нулевая из-за погодных условий. Снег все никак не закончится. Будьте осторожны», — рассказали автовладельцы telegram-каналу «АиФ Новости Перми и Пермского края».
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На трассе в Пермском крае из Верещагино в Очер ничего не видно из-за снегопада. Об этом сообщили очевидцы, которые проехались по маршруту вечером 10 мая. «На дороге Верещагино — Очер видимость, по сути, нулевая из-за погодных условий. Снег все никак не закончится. Будьте осторожны», — рассказали автовладельцы telegram-каналу «АиФ Новости Перми и Пермского края». В Прикамье с начала мая фиксируют обильные осадки. Снег заваливает города и парализует движение на трассах. На территории заповедника «Вишерский» сугробы достигли почти полутора метров. В столице региона в День Победы установилась холодная погода и пошел снег.