10 мая 2024
09 мая 2024

Водители предупредили о нулевой видимости на пермской трассе из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион накрыло волной обильных осадков
Регион накрыло волной обильных осадков Фото:

На трассе в Пермском крае из Верещагино в Очер ничего не видно из-за снегопада. Об этом сообщили очевидцы, которые проехались по маршруту вечером 10 мая.

«На дороге Верещагино — Очер видимость, по сути, нулевая из-за погодных условий. Снег все никак не закончится. Будьте осторожны», — рассказали автовладельцы telegram-каналу «АиФ Новости Перми и Пермского края».

В Прикамье с начала мая фиксируют обильные осадки. Снег заваливает города и парализует движение на трассах. На территории заповедника «Вишерский» сугробы достигли почти полутора метров. В столице региона в День Победы установилась холодная погода и пошел снег.

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На трассе в Пермском крае из Верещагино в Очер ничего не видно из-за снегопада. Об этом сообщили очевидцы, которые проехались по маршруту вечером 10 мая. «На дороге Верещагино — Очер видимость, по сути, нулевая из-за погодных условий. Снег все никак не закончится. Будьте осторожны», — рассказали автовладельцы telegram-каналу «АиФ Новости Перми и Пермского края». В Прикамье с начала мая фиксируют обильные осадки. Снег заваливает города и парализует движение на трассах. На территории заповедника «Вишерский» сугробы достигли почти полутора метров. В столице региона в День Победы установилась холодная погода и пошел снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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