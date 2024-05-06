06 мая 2024

В Пермском крае снегом завалило территорию заповедника «Вишерский». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, зима, лыжня, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
Подснежников ждать еще долго (архивное фото) Фото:

На территории заповедника «Вишерский» на севере Пермского края за сутки выпало 25 см снега. Сейчас сугробы достигают почти полутора метров. Как отмечают в заповеднике, снега в мае оказалось больше, чем в апреле.

«Майский снежный покров на кордоне Лиственничный выше апрельского на 5 см. Сегодня, 7 мая, высота снежного покрова — 140 см, передал сотрудник научного отдела Николай Бахтияров с горного кордона», — сообщается telegram-канале заповедника.

Начало мая в Пермском крае выдалось холодным. Сильные снегопады в регионе прошли 3 мая. Из-за аномальной погоды в выходные парализовало движение на трассе Пермь — Екатеринбург.

Весной на севере Пермского края и не пахнет
Весной на севере Пермского края и не пахнет
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На территории заповедника «Вишерский» на севере Пермского края за сутки выпало 25 см снега. Сейчас сугробы достигают почти полутора метров. Как отмечают в заповеднике, снега в мае оказалось больше, чем в апреле. «Майский снежный покров на кордоне Лиственничный выше апрельского на 5 см. Сегодня, 7 мая, высота снежного покрова — 140 см, передал сотрудник научного отдела Николай Бахтияров с горного кордона», — сообщается telegram-канале заповедника. Начало мая в Пермском крае выдалось холодным. Сильные снегопады в регионе прошли 3 мая. Из-за аномальной погоды в выходные парализовало движение на трассе Пермь — Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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