На территории заповедника «Вишерский» на севере Пермского края за сутки выпало 25 см снега. Сейчас сугробы достигают почти полутора метров. Как отмечают в заповеднике, снега в мае оказалось больше, чем в апреле.
«Майский снежный покров на кордоне Лиственничный выше апрельского на 5 см. Сегодня, 7 мая, высота снежного покрова — 140 см, передал сотрудник научного отдела Николай Бахтияров с горного кордона», — сообщается telegram-канале заповедника.
Начало мая в Пермском крае выдалось холодным. Сильные снегопады в регионе прошли 3 мая. Из-за аномальной погоды в выходные парализовало движение на трассе Пермь — Екатеринбург.
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На территории заповедника «Вишерский» на севере Пермского края за сутки выпало 25 см снега. Сейчас сугробы достигают почти полутора метров. Как отмечают в заповеднике, снега в мае оказалось больше, чем в апреле. «Майский снежный покров на кордоне Лиственничный выше апрельского на 5 см. Сегодня, 7 мая, высота снежного покрова — 140 см, передал сотрудник научного отдела Николай Бахтияров с горного кордона», — сообщается telegram-канале заповедника. Начало мая в Пермском крае выдалось холодным. Сильные снегопады в регионе прошли 3 мая. Из-за аномальной погоды в выходные парализовало движение на трассе Пермь — Екатеринбург.