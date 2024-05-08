В Перми 9 мая пошел снег. Видео

09 мая 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Прогноз погоды до 16 мая, судя по прогнозам метеорологов, неутешительный Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми 9 мая установилась холодная погода и пошел снег. Пик волны холода ожидается в пятницу, 10 мая, а предварительные прогнозы метеорологов говорят о том, что тепла не стоит ждать как минимум, до 16 мая. Об этом сообщается в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Пик волны холода ожидается 10 мая, когда в регионе ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов Цельсия. Осадки продолжатся, при этом в отдельных районах не исключены снегопады, а также налипание мокрого снега», — сообщается в паблике. При этом метеорологи предупреждают, что «волна холода будет продолжительной, а выход из нее ожидается медленным». О том, что на территории Прикамья после кратковременного потепления вновь резко похолодает, URA.RU рассказывало ранее. Неблагоприятный период вызван арктическим вторжением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 9 мая установилась холодная погода и пошел снег. Пик волны холода ожидается в пятницу, 10 мая, а предварительные прогнозы метеорологов говорят о том, что тепла не стоит ждать как минимум, до 16 мая. Об этом сообщается в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Пик волны холода ожидается 10 мая, когда в регионе ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов Цельсия. Осадки продолжатся, при этом в отдельных районах не исключены снегопады, а также налипание мокрого снега», — сообщается в паблике. При этом метеорологи предупреждают, что «волна холода будет продолжительной, а выход из нее ожидается медленным». О том, что на территории Прикамья после кратковременного потепления вновь резко похолодает, URA.RU рассказывало ранее. Неблагоприятный период вызван арктическим вторжением.