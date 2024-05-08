08 мая 2024

В Перми 9 мая пошел снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
Прогноз погоды до 16 мая, судя по прогнозам метеорологов, неутешительный Фото:

В Перми 9 мая установилась холодная погода и пошел снег. Пик волны холода ожидается в пятницу, 10 мая, а предварительные прогнозы метеорологов говорят о том, что тепла не стоит ждать как минимум, до 16 мая. Об этом сообщается в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».

«Пик волны холода ожидается 10 мая, когда в регионе ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов Цельсия. Осадки продолжатся, при этом в отдельных районах не исключены снегопады, а также налипание мокрого снега», — сообщается в паблике. При этом метеорологи предупреждают, что «волна холода будет продолжительной, а выход из нее ожидается медленным».

О том, что на территории Прикамья после кратковременного потепления вновь резко похолодает, URA.RU рассказывало ранее. Неблагоприятный период вызван арктическим вторжением.

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В Перми 9 мая установилась холодная погода и пошел снег. Пик волны холода ожидается в пятницу, 10 мая, а предварительные прогнозы метеорологов говорят о том, что тепла не стоит ждать как минимум, до 16 мая. Об этом сообщается в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Пик волны холода ожидается 10 мая, когда в регионе ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов Цельсия. Осадки продолжатся, при этом в отдельных районах не исключены снегопады, а также налипание мокрого снега», — сообщается в паблике. При этом метеорологи предупреждают, что «волна холода будет продолжительной, а выход из нее ожидается медленным». О том, что на территории Прикамья после кратковременного потепления вновь резко похолодает, URA.RU рассказывало ранее. Неблагоприятный период вызван арктическим вторжением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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