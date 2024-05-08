В Перми 9 мая установилась холодная погода и пошел снег. Пик волны холода ожидается в пятницу, 10 мая, а предварительные прогнозы метеорологов говорят о том, что тепла не стоит ждать как минимум, до 16 мая. Об этом сообщается в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».
«Пик волны холода ожидается 10 мая, когда в регионе ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов Цельсия. Осадки продолжатся, при этом в отдельных районах не исключены снегопады, а также налипание мокрого снега», — сообщается в паблике. При этом метеорологи предупреждают, что «волна холода будет продолжительной, а выход из нее ожидается медленным».
О том, что на территории Прикамья после кратковременного потепления вновь резко похолодает, URA.RU рассказывало ранее. Неблагоприятный период вызван арктическим вторжением.
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В Перми 9 мая установилась холодная погода и пошел снег. Пик волны холода ожидается в пятницу, 10 мая, а предварительные прогнозы метеорологов говорят о том, что тепла не стоит ждать как минимум, до 16 мая. Об этом сообщается в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Пик волны холода ожидается 10 мая, когда в регионе ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов Цельсия. Осадки продолжатся, при этом в отдельных районах не исключены снегопады, а также налипание мокрого снега», — сообщается в паблике. При этом метеорологи предупреждают, что «волна холода будет продолжительной, а выход из нее ожидается медленным». О том, что на территории Прикамья после кратковременного потепления вновь резко похолодает, URA.RU рассказывало ранее. Неблагоприятный период вызван арктическим вторжением.