Люди застряли на свердловской трассе из-за снегопада. Видео

04 мая 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Из-за снегопада на федеральной трассе образовался затор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди застряли на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за сильного снегопада. Движение транспорта полностью остановлено, многие грузовые автомобили не могут продолжить движение и создают препятствия на дороге, об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Мы стоим уже несколько часов, топливо на исходе. Помощи от МЧС пока нет», — рассказывает один из водителей, застрявших на трассе и делится видео с места событий. По его словам, машины покрыты снегом, и движение в обоих направлениях заблокировано. Происшествие вызвало серьезные заторы, и многие водители оказались в сложной ситуации без возможности покинуть место происшествия. Корреспондент URA.RU направил запросы в МЧС и ГИБДД, на данный момент официальные комментарии отсутствуют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люди застряли на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за сильного снегопада. Движение транспорта полностью остановлено, многие грузовые автомобили не могут продолжить движение и создают препятствия на дороге, об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Мы стоим уже несколько часов, топливо на исходе. Помощи от МЧС пока нет», — рассказывает один из водителей, застрявших на трассе и делится видео с места событий. По его словам, машины покрыты снегом, и движение в обоих направлениях заблокировано. Происшествие вызвало серьезные заторы, и многие водители оказались в сложной ситуации без возможности покинуть место происшествия. Корреспондент URA.RU направил запросы в МЧС и ГИБДД, на данный момент официальные комментарии отсутствуют.