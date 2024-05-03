03 мая 2024

Люди застряли на свердловской трассе из-за снегопада. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, пробка, затор, автомобиль, движение, трасса
Из-за снегопада на федеральной трассе образовался затор Фото:

Люди застряли на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за сильного снегопада. Движение транспорта полностью остановлено, многие грузовые автомобили не могут продолжить движение и создают препятствия на дороге, об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Мы стоим уже несколько часов, топливо на исходе. Помощи от МЧС пока нет», — рассказывает один из водителей, застрявших на трассе и делится видео с места событий.

По его словам, машины покрыты снегом, и движение в обоих направлениях заблокировано. Происшествие вызвало серьезные заторы, и многие водители оказались в сложной ситуации без возможности покинуть место происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запросы в МЧС и ГИБДД, на данный момент официальные комментарии отсутствуют.

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Люди застряли на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за сильного снегопада. Движение транспорта полностью остановлено, многие грузовые автомобили не могут продолжить движение и создают препятствия на дороге, об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Мы стоим уже несколько часов, топливо на исходе. Помощи от МЧС пока нет», — рассказывает один из водителей, застрявших на трассе и делится видео с места событий. По его словам, машины покрыты снегом, и движение в обоих направлениях заблокировано. Происшествие вызвало серьезные заторы, и многие водители оказались в сложной ситуации без возможности покинуть место происшествия. Корреспондент URA.RU направил запросы в МЧС и ГИБДД, на данный момент официальные комментарии отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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