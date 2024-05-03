Люди застряли на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь» из-за сильного снегопада. Движение транспорта полностью остановлено, многие грузовые автомобили не могут продолжить движение и создают препятствия на дороге, об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Мы стоим уже несколько часов, топливо на исходе. Помощи от МЧС пока нет», — рассказывает один из водителей, застрявших на трассе и делится видео с места событий.
По его словам, машины покрыты снегом, и движение в обоих направлениях заблокировано. Происшествие вызвало серьезные заторы, и многие водители оказались в сложной ситуации без возможности покинуть место происшествия.
Корреспондент URA.RU направил запросы в МЧС и ГИБДД, на данный момент официальные комментарии отсутствуют.
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