Морская пехота Северного флота готовится форсировать Днепр

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по высадке десанта в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделения Северного флота из состава группировки войск „Днепр“ отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области», — сообщили в ведомстве. Тренировки максимально приближены к реальности, что позволяет военнослужащим изучить свои задачи.
Минобороны отметили, что акцент делают на взаимодействии экипажа, так как каждый боец должен уметь оценивать обстановку. Также отрабатывается боевое хранение на островах, чтобы избежать высадок сил противника.
Ранее Минобороны РФ сообщали о смене временно исполняющего обязанности командующего Северным флотом. Новым врио стал Константин Кабанцов.
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