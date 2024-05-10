Автоэксперт разобрал действия водителя перед падением автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Автоэксперт Попов: водитель упавшего в реку автобуса мог затормозить 17 раз

10 мая 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, мог успеть затормозить 17 раз. Об этом URA.RU рассказал URA.RU независимый автоэксперт Дмитрий Попов. «Мы пообщались с коллегами и экспертами, которые занимаются защитным вождением, когда людей обучают приемам, в том числе, тормозить при неисправности. Судя по видео, мы имеем дело с потерей управления транспортным средством либо по причине состояния водителя, либо из-за неисправности автобуса. От момента въезда в кадр до пробивания ограждения — 8,5 секунд. За это время можно нажать на тормоз 17 раз», — сказал Дмитрий Попов. Он отметил отсутствие логики в поведении водителя. «Мы видим с вами беспорядочное вращение руля. Автобус уходит влево, дальше по набережной мимо Академии МВД. Потом вдруг водитель начинает пытаться вернуть его обратно на мост. Такое впечатление, что он заснул за рулем. Везде заявляют, что его подрезал кто-то из каршеринга. Даже если так было, все равно генерация ситуации происходит в течение достаточно длительного времени. Ее можно было бы купировать. Тебя подрезали, ты вывалился на встречку, дальше что? Ты видишь, что ты не попадаешь в поворот на „Поцелуев мост“., поезжай вперед. Самое главное — почему ты не нажимаешь на тормоз?» — заявил эксперт. У специалистов возникли вопросы к состоянию водителя. «Я показал доктору психоневрологу это видео, у которой большой стаж вождения. Она сказала, что складывается впечатление, что у мужчины случился инсульт, причем локальный. То есть у него отрубило ногу и он не смог ничего сделать, вращал руль, как бог на душу положит. В панике выбрал неправильное действие или заснул, или он давил в возможно неисправный тормоз и опять-таки из-за низкой квалификации потерялся», — подчеркнул автоэксперт. Водитель легковой машины мог сдержать автобус, только если бы пожертвовал им, продолжил собеседник агентства. «Там все очень хитро. Автомобилист быстро понял, что его сейчас будут бить, и он врубил заднюю передачу. Он уходил от столкновения, поэтому удар пришелся по скользящей. Если бы водитель легкового автомобиля пожертвовал своей техникой, то нужно было бы включить первую передачу, упереться в автобус и таким образом попытаться его остановить», — рассказал Попов. В Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. В этот момент в салоне предварительно находилось около 20 человек. Есть погибшие. Заведены два уголовных дела.