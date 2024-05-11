Происшествия Курганец погиб, влетев в дерево на мотоцикле 12 мая 2024 в 00:23 Размер текста - 17 + Мужчина врезался в дерево на спортбайке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Катайского округа Курганской области погиб, влетев в дерево на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 11 мая. «11 мая в Катайском округе погиб местный житель. Мужчина 1987 года рождения при движении на спортбайке по лесному массиву не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что у него не было водительского удостоверения и он не использовал мотошлем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Катайского округа Курганской области погиб, влетев в дерево на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 11 мая. «11 мая в Катайском округе погиб местный житель. Мужчина 1987 года рождения при движении на спортбайке по лесному массиву не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что у него не было водительского удостоверения и он не использовал мотошлем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям