Курганец погиб, влетев в дерево на мотоцикле

Мужчина врезался в дерево на спортбайке (архивное фото)
Житель Катайского округа Курганской области погиб, влетев в дерево на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 11 мая.
«11 мая в Катайском округе погиб местный житель. Мужчина 1987 года рождения при движении на спортбайке по лесному массиву не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что у него не было водительского удостоверения и он не использовал мотошлем.
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