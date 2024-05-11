11 мая 2024
10 мая 2024
09 мая 2024

Курганец погиб, влетев в дерево на мотоцикле

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Город. Клипарт. Курган, мотоцикл
Мужчина врезался в дерево на спортбайке (архивное фото) Фото:

Житель Катайского округа Курганской области погиб, влетев в дерево на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 11 мая.

«11 мая в Катайском округе погиб местный житель. Мужчина 1987 года рождения при движении на спортбайке по лесному массиву не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что у него не было водительского удостоверения и он не использовал мотошлем.

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Житель Катайского округа Курганской области погиб, влетев в дерево на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 11 мая. «11 мая в Катайском округе погиб местный житель. Мужчина 1987 года рождения при движении на спортбайке по лесному массиву не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что у него не было водительского удостоверения и он не использовал мотошлем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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