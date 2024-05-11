11 мая 2024

Захарова назвала «Евровидение-2024» похоронами Западной Европы

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова прокомментировала песенный конкурс «Евровидение» Фото:

Происходящее сейчас на музыкальном конкурсе «Евровидение» является ничто иное, как «похороны Западной Европы». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«„Евровидение-2024“ переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала она Захарова в своем telegram-канале.

Финал конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме в Швеции. Конкурсантку от Израиля Эден Голан освистали во время выступления. Певица внесена в базу «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины.

Россия не участвует в конкурсе. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В итоге ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о выходе из ЕВС.

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Происходящее сейчас на музыкальном конкурсе «Евровидение» является ничто иное, как «похороны Западной Европы». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «„Евровидение-2024“ переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала она Захарова в своем telegram-канале. Финал конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме в Швеции. Конкурсантку от Израиля Эден Голан освистали во время выступления. Певица внесена в базу «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины. Россия не участвует в конкурсе. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В итоге ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о выходе из ЕВС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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