Захарова назвала «Евровидение-2024» похоронами Западной Европы

Происходящее сейчас на музыкальном конкурсе «Евровидение» является ничто иное, как «похороны Западной Европы». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«„Евровидение-2024“ переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала она Захарова в своем telegram-канале.
Финал конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме в Швеции. Конкурсантку от Израиля Эден Голан освистали во время выступления. Певица внесена в базу «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины.
Россия не участвует в конкурсе. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В итоге ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о выходе из ЕВС.
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