Захарова назвала «Евровидение-2024» похоронами Западной Европы

12 мая 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Захарова прокомментировала песенный конкурс «Евровидение» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Происходящее сейчас на музыкальном конкурсе «Евровидение» является ничто иное, как «похороны Западной Европы». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «„Евровидение-2024“ переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала она Захарова в своем telegram-канале. Финал конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме в Швеции. Конкурсантку от Израиля Эден Голан освистали во время выступления. Певица внесена в базу «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины. Россия не участвует в конкурсе. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В итоге ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о выходе из ЕВС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Происходящее сейчас на музыкальном конкурсе «Евровидение» является ничто иное, как «похороны Западной Европы». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «„Евровидение-2024“ переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала она Захарова в своем telegram-канале. Финал конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме в Швеции. Конкурсантку от Израиля Эден Голан освистали во время выступления. Певица внесена в базу «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины. Россия не участвует в конкурсе. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В итоге ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о выходе из ЕВС.