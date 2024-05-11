Фрирайдеры из ЯНАО совместно с лыжниками и сноубордистами из Коми поднялись на гору Ламба-Пэ на Полярном Урале вместе с копией знамени Победы. О памятном мероприятии сообщается в telegram-канале «Туризм на Ямале».
«Знамя Победы на Полярном Урале. 30 фрирайдеров с Ямала и республики Коми поднялись на гору Ламба-Пэ и со знаменем в руках», — говорится в сообщении. После экстремалы на лыжах и сноубордах массово съехали с высоты в 600 метров. Акция приурочена к празднованию Дня Победы.
Жители Надыма (ЯНАО) выложили из лампад орден в память о воинах Великой Отечественной войны. Более 2000 свечей зажглись на площади Юбилейной накануне праздника. Несмотря на холод, десятки людей присоединились к акции.
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Фрирайдеры из ЯНАО совместно с лыжниками и сноубордистами из Коми поднялись на гору Ламба-Пэ на Полярном Урале вместе с копией знамени Победы. О памятном мероприятии сообщается в telegram-канале «Туризм на Ямале». «Знамя Победы на Полярном Урале. 30 фрирайдеров с Ямала и республики Коми поднялись на гору Ламба-Пэ и со знаменем в руках», — говорится в сообщении. После экстремалы на лыжах и сноубордах массово съехали с высоты в 600 метров. Акция приурочена к празднованию Дня Победы. Жители Надыма (ЯНАО) выложили из лампад орден в память о воинах Великой Отечественной войны. Более 2000 свечей зажглись на площади Юбилейной накануне праздника. Несмотря на холод, десятки людей присоединились к акции.