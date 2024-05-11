11 мая 2024

Посол Климовский: Маврикий хочет внедрить карты российской системы «Мир»

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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, карта мир, деньги
У Маврикия есть планы внедрить карты «Мир» Фото:

Маврикий планирует внедрить карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол России в стране Константин Климовский.

«У властей Маврикия действительно есть такие планы. Но пока сложно сказать с полной уверенностью, что по картам „Мир“ можно будет расплачиваться уже в 2024 году», — рассказал Климовский в интервью ТАСС.

На данный момент карты «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С 2023 года карты начали действовать в Венесуэле, Лаосе, Кубе, а с февраля 2024 года — в Мьянме.

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». В Молдавии в Гагаузии так же планируют начать выдавать российские банковские карты. В это время банки Киргизии отказались от платежной системы из-за опасений санкций, пишет телеканал «360».

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Маврикий планирует внедрить карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол России в стране Константин Климовский. «У властей Маврикия действительно есть такие планы. Но пока сложно сказать с полной уверенностью, что по картам „Мир“ можно будет расплачиваться уже в 2024 году», — рассказал Климовский в интервью ТАСС. На данный момент карты «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С 2023 года карты начали действовать в Венесуэле, Лаосе, Кубе, а с февраля 2024 года — в Мьянме. Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». В Молдавии в Гагаузии так же планируют начать выдавать российские банковские карты. В это время банки Киргизии отказались от платежной системы из-за опасений санкций, пишет телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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