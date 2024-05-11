Посол Климовский: Маврикий хочет внедрить карты российской системы «Мир»

12 мая 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

У Маврикия есть планы внедрить карты «Мир» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маврикий планирует внедрить карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол России в стране Константин Климовский. «У властей Маврикия действительно есть такие планы. Но пока сложно сказать с полной уверенностью, что по картам „Мир“ можно будет расплачиваться уже в 2024 году», — рассказал Климовский в интервью ТАСС. На данный момент карты «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С 2023 года карты начали действовать в Венесуэле, Лаосе, Кубе, а с февраля 2024 года — в Мьянме. Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». В Молдавии в Гагаузии так же планируют начать выдавать российские банковские карты. В это время банки Киргизии отказались от платежной системы из-за опасений санкций, пишет телеканал «360» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маврикий планирует внедрить карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол России в стране Константин Климовский. «У властей Маврикия действительно есть такие планы. Но пока сложно сказать с полной уверенностью, что по картам „Мир“ можно будет расплачиваться уже в 2024 году», — рассказал Климовский в интервью ТАСС. На данный момент карты «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С 2023 года карты начали действовать в Венесуэле, Лаосе, Кубе, а с февраля 2024 года — в Мьянме. Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». В Молдавии в Гагаузии так же планируют начать выдавать российские банковские карты. В это время банки Киргизии отказались от платежной системы из-за опасений санкций, пишет телеканал «360».