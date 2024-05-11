11 мая 2024
10 мая 2024

Спортсмен из Волгограда одержал досрочную победу над бойцом ММА из Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, бокс, штырков иван, мма, mma
Бойцам предстоял трехраундовый бой в легчайшем весе (до 61,2 кг) Фото:

Боец из Кургана Денис Лаврентьев проиграл спортсмену Асафу Чопурову из Волгограда на турнире RCC 19. Рефери завершил поединок досрочно, сообщили представители Лиги смешанных единоборств RCC MMA.

«Еще один быстрый финиш. Непобежденный Асаф Чопуров досрочно разобрался с Денисом Лаврентьевым», — указано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте».

Бойцы начали поединок с разменов ударами с дистанции. Затем Чопуров провел удачную серию, повалив Лаврентьева правым боковым. Курганец попытался спастись в борьбе, но в партере Чопуров не оставил сопернику шансов. Когда Лаврентьев перестал реагировать на атаки, вмешался рефери.

Ранее боец из Кургана принимал участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводился на территории РФ впервые.

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Боец из Кургана Денис Лаврентьев проиграл спортсмену Асафу Чопурову из Волгограда на турнире RCC 19. Рефери завершил поединок досрочно, сообщили представители Лиги смешанных единоборств RCC MMA. «Еще один быстрый финиш. Непобежденный Асаф Чопуров досрочно разобрался с Денисом Лаврентьевым», — указано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте». Бойцы начали поединок с разменов ударами с дистанции. Затем Чопуров провел удачную серию, повалив Лаврентьева правым боковым. Курганец попытался спастись в борьбе, но в партере Чопуров не оставил сопернику шансов. Когда Лаврентьев перестал реагировать на атаки, вмешался рефери. Ранее боец из Кургана принимал участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводился на территории РФ впервые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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