Боец из Кургана Денис Лаврентьев проиграл спортсмену Асафу Чопурову из Волгограда на турнире RCC 19. Рефери завершил поединок досрочно, сообщили представители Лиги смешанных единоборств RCC MMA.
«Еще один быстрый финиш. Непобежденный Асаф Чопуров досрочно разобрался с Денисом Лаврентьевым», — указано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте».
Бойцы начали поединок с разменов ударами с дистанции. Затем Чопуров провел удачную серию, повалив Лаврентьева правым боковым. Курганец попытался спастись в борьбе, но в партере Чопуров не оставил сопернику шансов. Когда Лаврентьев перестал реагировать на атаки, вмешался рефери.
Ранее боец из Кургана принимал участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводился на территории РФ впервые.
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Боец из Кургана Денис Лаврентьев проиграл спортсмену Асафу Чопурову из Волгограда на турнире RCC 19. Рефери завершил поединок досрочно, сообщили представители Лиги смешанных единоборств RCC MMA. «Еще один быстрый финиш. Непобежденный Асаф Чопуров досрочно разобрался с Денисом Лаврентьевым», — указано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте». Бойцы начали поединок с разменов ударами с дистанции. Затем Чопуров провел удачную серию, повалив Лаврентьева правым боковым. Курганец попытался спастись в борьбе, но в партере Чопуров не оставил сопернику шансов. Когда Лаврентьев перестал реагировать на атаки, вмешался рефери. Ранее боец из Кургана принимал участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводился на территории РФ впервые.