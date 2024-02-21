Дзюдоист из Кургана Денис Лаврентьев примет участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Информация об этом опубликована в группе «Prospekt 45.RU Молодежный портал» в соцсети «ВКонтакте».
«С 21 февраля по 3 марта команда Уральского округа примет участие в „Играх будущего“ в Казани. В составе команды находится курганский спортсмен Денис Лаврентьев», — говорится в посте.
Президент России Владимир Путин поприветствовал 21 февраля собравшихся на открытии международных соревнований «Игры будущего». Глава государства в ходе своего выступления отметил инновационный формат открывающегося турнира и назвал соревнования даром России мировой спортивной семье.
Международные соревнования «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.