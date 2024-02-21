21 февраля 2024

Курганский дзюдоист примет участие в первом в истории фиджитал-турнире. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по дзюдо. Тюмень, дзюдо, дзюдоисты
Дзюдоист из Курганской области участвует в соревнованиях в Казани Фото:

Дзюдоист из Кургана Денис Лаврентьев примет участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Информация об этом опубликована в группе «Prospekt 45.RU Молодежный портал» в соцсети «ВКонтакте».

«С 21 февраля по 3 марта команда Уральского округа примет участие в „Играх будущего“ в Казани. В составе команды находится курганский спортсмен Денис Лаврентьев», — говорится в посте.

Президент России Владимир Путин поприветствовал 21 февраля собравшихся на открытии международных соревнований «Игры будущего». Глава государства в ходе своего выступления отметил инновационный формат открывающегося турнира и назвал соревнования даром России мировой спортивной семье.

Международные соревнования «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.

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Дзюдоист из Кургана Денис Лаврентьев примет участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Информация об этом опубликована в группе «Prospekt 45.RU Молодежный портал» в соцсети «ВКонтакте». «С 21 февраля по 3 марта команда Уральского округа примет участие в „Играх будущего“ в Казани. В составе команды находится курганский спортсмен Денис Лаврентьев», — говорится в посте. Президент России Владимир Путин поприветствовал 21 февраля собравшихся на открытии международных соревнований «Игры будущего». Глава государства в ходе своего выступления отметил инновационный формат открывающегося турнира и назвал соревнования даром России мировой спортивной семье. Международные соревнования «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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