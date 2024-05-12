Что происходит в Харьковской области: оценка военкоров и западных СМИ

NYT: ВСУ потеряют большую часть войск, если не сдадут позиции в Харьковщине

12 мая 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Российские войска бьют по позициям ВСУ в Харьковщине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия начала наступление на Харьковскую область. С 11 мая было освобождено пять населенных пунктов в регионе. Николаевское подполье сообщило о серии ударов по территории области. В западных СМИ считают, что ВСУ рискуют лишиться большей части армии, если продолжат удерживать позиции. О ситуации в Харьковщине к 12 мая — в материале URA.RU. Российские военкоры и бойцы Корреспондент Семен Пегов заявил, что первый день активного наступления ВС РФ прошел удачно. Тем не менее он заявил, что пока не стоит говорить об успехах, чтобы дать российским бойцам как следует закрепиться. «Надо понимать, что и имеющийся успех операции на Харьковском направлении — это результат длительных тренировок штурмовиков, которые шли далеко не один месяц», — написал он в telegram-канале War Gonzo. По словам военкора, ВСУ оказались не готовы к такому удару. Он уточнил, что противник не ожидал, что российская армия начнет наступать со стороны Белгорода. Кроме того, главком украинских сил Александр Сырский слишком большое внимание уделил ситуации на авдеевском и горловском направлениях, где оборона у ВСУ постепенно рушится. Журналист и телеведущий Руслан Осташко заявил, что сервис, работающий на СБУ DeepState признал потерю шести населенных пунктов в Харьковской области. Там, уточнили, что продолжаются бои за поселок Глубокое. Этот пункт является последним для российской армии перед тем, как взять под контроль село Липцы, говорится в сообщении. Помимо этого, 11 мая армия РФ нанесла серию мощных ударов по скоплению технике и живой силе ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что, в том числе был нанесен удар населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он был настолько мощным, что был слышен в центре города. Российская артиллерия уничтожает опорные пункты и склады с оружием противника, продавливая оборону ВСУ в регионе. При этом артиллеристы работают по украинским позициям, уточнил командир подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис». Западные СМИ Российское наступление на Харьковскую область является рабочим маневром для отвлечения противника от Часова Яра и городов западнее Авдеевки. Финский аналитик Йони Аскола заявил журналу Forbes, что план РФ может снизить объемы резервов ВСУ для противодействия основному наступлению России. По данным издания The New York Times, Киев рискует потерять большую часть армии, если продолжит удерживать позиции в Харьковщине. В издании подчеркнули, что ближайшие недели могут стать для ВСУ очень мрачными. В Генштабе ВСУ сообщили о 12 авиаударах близ пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пильная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Также атаки были совершены в районах Вильчи, Липцов, Лимана, Избицкого, Веселого, Петровки, Казачьей Лопани, Синельникова, Глубокого, Широкого и Волчанских Хуторов. Украинский журналист Игорь Мосийчук также высказался о ситуации в Харьковщине. По его словам, за день российские бойцы заняли 30 квадратных километров в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия начала наступление на Харьковскую область. С 11 мая было освобождено пять населенных пунктов в регионе. Николаевское подполье сообщило о серии ударов по территории области. В западных СМИ считают, что ВСУ рискуют лишиться большей части армии, если продолжат удерживать позиции. О ситуации в Харьковщине к 12 мая — в материале URA.RU. Корреспондент Семен Пегов заявил, что первый день активного наступления ВС РФ прошел удачно. Тем не менее он заявил, что пока не стоит говорить об успехах, чтобы дать российским бойцам как следует закрепиться. «Надо понимать, что и имеющийся успех операции на Харьковском направлении — это результат длительных тренировок штурмовиков, которые шли далеко не один месяц», — написал он в telegram-канале War Gonzo. По словам военкора, ВСУ оказались не готовы к такому удару. Он уточнил, что противник не ожидал, что российская армия начнет наступать со стороны Белгорода. Кроме того, главком украинских сил Александр Сырский слишком большое внимание уделил ситуации на авдеевском и горловском направлениях, где оборона у ВСУ постепенно рушится. Журналист и телеведущий Руслан Осташко заявил, что сервис, работающий на СБУ DeepState признал потерю шести населенных пунктов в Харьковской области. Там, уточнили, что продолжаются бои за поселок Глубокое. Этот пункт является последним для российской армии перед тем, как взять под контроль село Липцы, говорится в сообщении. Помимо этого, 11 мая армия РФ нанесла серию мощных ударов по скоплению технике и живой силе ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что, в том числе был нанесен удар населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он был настолько мощным, что был слышен в центре города. Российская артиллерия уничтожает опорные пункты и склады с оружием противника, продавливая оборону ВСУ в регионе. При этом артиллеристы работают по украинским позициям, уточнил командир подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис». Российское наступление на Харьковскую область является рабочим маневром для отвлечения противника от Часова Яра и городов западнее Авдеевки. Финский аналитик Йони Аскола заявил журналу Forbes, что план РФ может снизить объемы резервов ВСУ для противодействия основному наступлению России. По данным издания The New York Times, Киев рискует потерять большую часть армии, если продолжит удерживать позиции в Харьковщине. В издании подчеркнули, что ближайшие недели могут стать для ВСУ очень мрачными. В Генштабе ВСУ сообщили о 12 авиаударах близ пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пильная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Также атаки были совершены в районах Вильчи, Липцов, Лимана, Избицкого, Веселого, Петровки, Казачьей Лопани, Синельникова, Глубокого, Широкого и Волчанских Хуторов. Украинский журналист Игорь Мосийчук также высказался о ситуации в Харьковщине. По его словам, за день российские бойцы заняли 30 квадратных километров в регионе.