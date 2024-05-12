Как Россия восприняла теракт в Белгороде: реакция чиновников и политиков

МИД России увидели в теракте в Белгороде почерк Зеленского

12 мая 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

ВСУ 12 мая атаковали Белгородскую область. В результате удара в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Крыша здания рухнула на спасателей во время проведения работ на месте ЧП. В МИД России увидели в теракте почерк президента Украины Владимира Зеленского. Как в стране отреагировали на теракт в Белгороде — в материале URA.RU. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, обрушение жилого дома в Белгороде, а также удары по другим гражданским объектам — это почерк Зеленского. Разрушение многоэтажки стало «кровавым звеном» в цепочке преступлений Киева. Данный теракт нарушает международное гуманитарное право. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил в своем telegram-канале подлость украинских солдат, которые обстреливают мирных жителей. Еще он выразил соболезнования жителям Белгородской области. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ВСУ провели очередную циничную атаку на мирный российский город. В своем telegram-канале он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших от лица всех севастопольцев. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что Белгородская область все праздничные дни подвергается массированному обстрелу со стороны Украины. По его словам, очередная атака ВСУ была подлой местью «слабых духом». Правительство Курской области в telegram-канале принесло соболезнования родным и близким погибших. Еще там пожелали выздоровления раненым. Глава Воронежской области Александр Гусев также выразил соболезнования погибшим от себя и от имени всех воронежцев. Он заявил, что подобным преступлениям киевского режима против мирных жителей России нет оправдания. Гусев выразил уверенность в том, что виновники не останутся безнаказанными. Мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал атаку по Белгороду «ужасным преступлением. Он пожелал в своем telegram-канале скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что Воронеж скорбит вместе с близкими погибших. Херсонская область также разделила скорбь с жителями Белгорода. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что киевский режим подобными атаками отыгрывается за поражения на фронте. Он заявил, что Киев испытывает безумную злобу на грани помешательства. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что полуостров готов предоставить необходимую помощь. В своем telegram-канале он подчеркнул, что террористический режим Украины надо уничтожить. Липецкая область окажет любую необходимую помощь Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ВСУ не способны на равных отвечать России в зоне СВО. Из-за этого армия Украины атакует мирное население. Артамонов заявил, что скоро ВС РФ покончит «этим мракобесием». В Подмосковье также сообщили о готовности по оказанию поддержки Белгороду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил свои соболезнования семьям погибших и назвал обстрел жилого района жестоким терактом. Московские медики оказывают помощь коллегам в Белгороде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он также пожелал выздоровления и сил пострадавшим. Минздрав РФ направил на помощь пострадавшим в Белгороде дополнительные бригады медиков. Об этом сообщил помощник исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко.