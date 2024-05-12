Экс-депутат Харькова: Липцы помогут ВС РФ контролировать промзону ВСУ

13 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают Белгород из села Липцы, сообщил Константин Кеворкян Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение российской армией села Липцы (Харьковская область) позволит установить огневой контроль над центром производства вооружения ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Взятие села Липцы поможет установить огневой контроль ствольной артиллерии РФ над большой промзоной Харькова, которая находится в восточной части. Она же является центром производства вооружений для ВСУ и размещения их кадровых частей. Соответственно, возможно дальнейшее продвижение и создание санитарной зоны в оставшейся северной части Харьковской области. Конкретные результаты наступления, я думаю, нам будут понятны через неделю», — сообщил Константин Кеворкян. Военкор Чаленко: Россия будет изолировать театр боевых действий вокруг Харькова Также собеседник агентства отметил, что освобождение села Липцы и Волчанска (Харьковская область) обезопасят российские города Белгород и Шебекино. «В северо-восточном направлении развивается операция. Главной ее целью являются Волчанск и Липцы в Харьковской области. Из района Волчанска активно действовали части ВСУ, подвергая бомбардировкам находящийся поблизости российский город Шебекино. Из села Липцы дальнобойной системой вооружений работали по Белгороду. Соответственно, взятие этих населенных пунктов приведет к позитивной динамике в плане безопасности как Белгорода, так и Шебекино», — заявил Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что ВСУ бросили все силы на этом направлении, чем ослабили другие позиции. «Я считаю, что речь о штурме Харькова сейчас не идет. Развивается тактическая операция по нескольким направлениям. Одна из целей — это рассредоточение сил противника. Открыть новый фронт, который потребует неустанного внимания командования ВСУ, чтобы обезопасить второй по величине город Украины. Это потребует дополнительного привлечения резервов, материальных ресурсов, что оттянет их от других фронтов. Сейчас значительная часть стратегических резервов в ВСУ направляется именно на Харьковский фронт, а не в район Часов Яра, где также идут серьезные бои», — поделился Константин Кеворкян. Россия начала активное наступление на Харьковскую область с 11 мая. За короткое время были освобождены пять населенных пунктов в регионе. Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать и эвакуировать мирных жителей. Российские города Белгород и Шебекино 12 мая подверглись атаке. Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению, чтобы отомстить за свои провалы в зоне боевых действий. Ранее российские военкоры сообщили, что войска РФ перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Освобождение российской армией села Липцы (Харьковская область) позволит установить огневой контроль над центром производства вооружения ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Взятие села Липцы поможет установить огневой контроль ствольной артиллерии РФ над большой промзоной Харькова, которая находится в восточной части. Она же является центром производства вооружений для ВСУ и размещения их кадровых частей. Соответственно, возможно дальнейшее продвижение и создание санитарной зоны в оставшейся северной части Харьковской области. Конкретные результаты наступления, я думаю, нам будут понятны через неделю», — сообщил Константин Кеворкян. Также собеседник агентства отметил, что освобождение села Липцы и Волчанска (Харьковская область) обезопасят российские города Белгород и Шебекино. «В северо-восточном направлении развивается операция. Главной ее целью являются Волчанск и Липцы в Харьковской области. Из района Волчанска активно действовали части ВСУ, подвергая бомбардировкам находящийся поблизости российский город Шебекино. Из села Липцы дальнобойной системой вооружений работали по Белгороду. Соответственно, взятие этих населенных пунктов приведет к позитивной динамике в плане безопасности как Белгорода, так и Шебекино», — заявил Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что ВСУ бросили все силы на этом направлении, чем ослабили другие позиции. «Я считаю, что речь о штурме Харькова сейчас не идет. Развивается тактическая операция по нескольким направлениям. Одна из целей — это рассредоточение сил противника. Открыть новый фронт, который потребует неустанного внимания командования ВСУ, чтобы обезопасить второй по величине город Украины. Это потребует дополнительного привлечения резервов, материальных ресурсов, что оттянет их от других фронтов. Сейчас значительная часть стратегических резервов в ВСУ направляется именно на Харьковский фронт, а не в район Часов Яра, где также идут серьезные бои», — поделился Константин Кеворкян. Россия начала активное наступление на Харьковскую область с 11 мая. За короткое время были освобождены пять населенных пунктов в регионе. Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать и эвакуировать мирных жителей. Российские города Белгород и Шебекино 12 мая подверглись атаке. Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению, чтобы отомстить за свои провалы в зоне боевых действий. Ранее российские военкоры сообщили, что войска РФ перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске.