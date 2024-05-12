Путин выслушал доклады глав МЧС и Белгородской области по теракту

12 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с атакой на жилой дом в Белгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности (и. о.) главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением части жилого дома в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Путин выслушал доклады и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — передает слова Пескова РИА Новости. Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился 12 мая после атаки ВСУ. Глава региона сообщал о двух погибших, однако под завалами могут оставаться люди. Как минимум 18 человек пострадали. ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившийся теракт актом нарушения международного гуманитарного права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности (и. о.) главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением части жилого дома в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Путин выслушал доклады и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — передает слова Пескова РИА Новости. Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился 12 мая после атаки ВСУ. Глава региона сообщал о двух погибших, однако под завалами могут оставаться люди. Как минимум 18 человек пострадали. ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившийся теракт актом нарушения международного гуманитарного права.