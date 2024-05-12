Путин выслушал доклады глав МЧС и Белгородской области по теракту

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с атакой на жилой дом в Белгороде Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности (и. о.) главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением части жилого дома в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Путин выслушал доклады и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — передает слова Пескова РИА Новости.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился 12 мая после атаки ВСУ. Глава региона сообщал о двух погибших, однако под завалами могут оставаться люди. Как минимум 18 человек пострадали.

ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившийся теракт актом нарушения международного гуманитарного права.

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Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности (и. о.) главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением части жилого дома в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Путин выслушал доклады и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — передает слова Пескова РИА Новости. Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился 12 мая после атаки ВСУ. Глава региона сообщал о двух погибших, однако под завалами могут оставаться люди. Как минимум 18 человек пострадали. ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившийся теракт актом нарушения международного гуманитарного права.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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