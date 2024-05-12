Путин выслушал доклады глав МЧС и Белгородской области по теракту

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности (и. о.) главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением части жилого дома в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Путин выслушал доклады и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — передает слова Пескова РИА Новости.
Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился 12 мая после атаки ВСУ. Глава региона сообщал о двух погибших, однако под завалами могут оставаться люди. Как минимум 18 человек пострадали.
ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившийся теракт актом нарушения международного гуманитарного права.
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