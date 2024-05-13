Военный аналитик Прохватилов: Белоусов усилит армию за счет Северной Кореи

13 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов проведет аудит в Минобороны, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Андрей Белоусов на посту министра обороны РФ сможет перейти к более плотному сотрудничеству с Ираном и Северной Кореей для улучшения работы военно-промышленного комплекса России. Также он проведет аудит в ведомстве и начнет кадровые перестановки. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Белоусов, с которыми я встречался пару раз, умный, спокойный, из элитной советской семьи. У него сильная команда, хоть и небольшая. Они резко повысят уровень качества военно-технического сотрудничества с дружественными странами. То есть это создание совместных предприятий с Ираном и Северной Кореей. Думаю, смогут углубить серьезные такие же отношения с Китаем. Северная Корея выпускает РСЗО, которые стреляют на 200-400 километров. Это гораздо дальше, чем те же Himars (американские реактивные системы залпового огня). Иран же создал непобедимые Shahed (средневысотные беспилотные летательные аппараты). Наши их усовершенствовали и сделали „Герань“. То есть с нашей стороны финансы и технологическая поддержка, а с их стороны квалифицированная рабочая сила и оборонная мощность», — сказал Владимир Прохватилов. Новость по теме Ополченец рассказал, какие изменения ждут Минобороны РФ после назначения Белоусова Также на посту министра обороны Белоусов сможет провести ряд кадровых изменений, продолжил аналитик. «В Министерстве обороны он организует аудит, что позволит изыскать дополнительные резервы. Постепенно будут проводиться кадровые перестановки. По мере того, как Белоусов будет разбираться, организовывать аудиты, он будет ставить своих надежных людей и проверять тех, кто еще может работать», — объяснил собеседник агентства. Совет Федерации сообщил о предложении президента России Владимира Путина сменить Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ на вице-премьера Андрея Белоусова. На Западе очень бурно отреагировали на это. Издание Independent сообщило, что решение о перестановках в силовом блоке России оказалось для всех неожиданностью. Украинские СМИ начали спекулировать на теме, что кадровые изменения доказывают недовольство российского руководства ходом СВО. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что изменения направлены на то, чтобы сделать систему обеспечения армии РФ более эффективной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Белоусов на посту министра обороны РФ сможет перейти к более плотному сотрудничеству с Ираном и Северной Кореей для улучшения работы военно-промышленного комплекса России. Также он проведет аудит в ведомстве и начнет кадровые перестановки. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Белоусов, с которыми я встречался пару раз, умный, спокойный, из элитной советской семьи. У него сильная команда, хоть и небольшая. Они резко повысят уровень качества военно-технического сотрудничества с дружественными странами. То есть это создание совместных предприятий с Ираном и Северной Кореей. Думаю, смогут углубить серьезные такие же отношения с Китаем. Северная Корея выпускает РСЗО, которые стреляют на 200-400 километров. Это гораздо дальше, чем те же Himars (американские реактивные системы залпового огня). Иран же создал непобедимые Shahed (средневысотные беспилотные летательные аппараты). Наши их усовершенствовали и сделали „Герань“. То есть с нашей стороны финансы и технологическая поддержка, а с их стороны квалифицированная рабочая сила и оборонная мощность», — сказал Владимир Прохватилов. Также на посту министра обороны Белоусов сможет провести ряд кадровых изменений, продолжил аналитик. «В Министерстве обороны он организует аудит, что позволит изыскать дополнительные резервы. Постепенно будут проводиться кадровые перестановки. По мере того, как Белоусов будет разбираться, организовывать аудиты, он будет ставить своих надежных людей и проверять тех, кто еще может работать», — объяснил собеседник агентства. Совет Федерации сообщил о предложении президента России Владимира Путина сменить Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ на вице-премьера Андрея Белоусова. На Западе очень бурно отреагировали на это. Издание Independent сообщило, что решение о перестановках в силовом блоке России оказалось для всех неожиданностью. Украинские СМИ начали спекулировать на теме, что кадровые изменения доказывают недовольство российского руководства ходом СВО. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что изменения направлены на то, чтобы сделать систему обеспечения армии РФ более эффективной.