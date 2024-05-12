Курганский депутат Кацай не пойдет на второй срок из-за ненадобности в мандате. Инсайд

13 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Андрей Кацай не будет участвовать в выборах в курганскую гордуму в сентябре 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Депутат курганской городской думы от «Единой России» Андрей Кацай, который также является директором сети частных клиник «Альфа-Мед», не планирует участвовать в выборах гордумы восьмого созыва, так как не видит в этом смысла. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Андрей Михайлович [Кацай] решил не участвовать в предстоящих выборах в городскую думу. Без каких-либо на это причин. Некоторые считают, что ему просто не нужен депутатский мандат. Мы думаем, что ему просто лень», — отмечают источники. Другие источники агентства также полагают, что сейчас депутат больше сосредоточен на развитии и ведении бизнеса. Корреспондент URA.RU попытался связаться с депутатом. На номер, имеющийся в распоряжении редакции, ответил помощник Кацая. Ответ на информацию по теме он обещал предоставить позднее. URA.RU сообщалось, что среди списка участников праймериз ЕР по выборам в гордуму на сайте не было представлено кандидатуры Кацая. Ранее депутат декларировал доходы в размере более 100 миллионов рублей, что является рекордным показателем среди других народных избранников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы от «Единой России» Андрей Кацай, который также является директором сети частных клиник «Альфа-Мед», не планирует участвовать в выборах гордумы восьмого созыва, так как не видит в этом смысла. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Андрей Михайлович [Кацай] решил не участвовать в предстоящих выборах в городскую думу. Без каких-либо на это причин. Некоторые считают, что ему просто не нужен депутатский мандат. Мы думаем, что ему просто лень», — отмечают источники. Другие источники агентства также полагают, что сейчас депутат больше сосредоточен на развитии и ведении бизнеса. Корреспондент URA.RU попытался связаться с депутатом. На номер, имеющийся в распоряжении редакции, ответил помощник Кацая. Ответ на информацию по теме он обещал предоставить позднее. URA.RU сообщалось, что среди списка участников праймериз ЕР по выборам в гордуму на сайте не было представлено кандидатуры Кацая. Ранее депутат декларировал доходы в размере более 100 миллионов рублей, что является рекордным показателем среди других народных избранников.