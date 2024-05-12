12 мая 2024

Курганский депутат Кацай не пойдет на второй срок из-за ненадобности в мандате. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, кацай андрей
Андрей Кацай не будет участвовать в выборах в курганскую гордуму в сентябре 2024 года Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Депутат курганской городской думы от «Единой России» Андрей Кацай, который также является директором сети частных клиник «Альфа-Мед», не планирует участвовать в выборах гордумы восьмого созыва, так как не видит в этом смысла. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Андрей Михайлович [Кацай] решил не участвовать в предстоящих выборах в городскую думу. Без каких-либо на это причин. Некоторые считают, что ему просто не нужен депутатский мандат. Мы думаем, что ему просто лень», — отмечают источники. Другие источники агентства также полагают, что сейчас депутат больше сосредоточен на развитии и ведении бизнеса.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с депутатом. На номер, имеющийся в распоряжении редакции, ответил помощник Кацая. Ответ на информацию по теме он обещал предоставить позднее.

URA.RU сообщалось, что среди списка участников праймериз ЕР по выборам в гордуму на сайте не было представлено кандидатуры Кацая. Ранее депутат декларировал доходы в размере более 100 миллионов рублей, что является рекордным показателем среди других народных избранников.

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Депутат курганской городской думы от «Единой России» Андрей Кацай, который также является директором сети частных клиник «Альфа-Мед», не планирует участвовать в выборах гордумы восьмого созыва, так как не видит в этом смысла. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Андрей Михайлович [Кацай] решил не участвовать в предстоящих выборах в городскую думу. Без каких-либо на это причин. Некоторые считают, что ему просто не нужен депутатский мандат. Мы думаем, что ему просто лень», — отмечают источники. Другие источники агентства также полагают, что сейчас депутат больше сосредоточен на развитии и ведении бизнеса. Корреспондент URA.RU попытался связаться с депутатом. На номер, имеющийся в распоряжении редакции, ответил помощник Кацая. Ответ на информацию по теме он обещал предоставить позднее. URA.RU сообщалось, что среди списка участников праймериз ЕР по выборам в гордуму на сайте не было представлено кандидатуры Кацая. Ранее депутат декларировал доходы в размере более 100 миллионов рублей, что является рекордным показателем среди других народных избранников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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