Госдума утвердила Патрушева вице-премьером

Депутаты Госдумы окончательно утвердили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера. Кандидатура была внесена председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«433 парламентария проголосовали „за“, против — нет, воздержавшихся — нет. Давайте поздравим Дмитрия Николаевич Патрушева с утверждением в должности заместителя председателя правительства», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на сайте нижней палаты Федерального собрания.
При одобрении этого решения президентом Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и национальный проект «Экология». А также вопросы, касающиеся климатических изменений и российского виноделия. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза. О других перестановках в правительстве — в материале URA.RU.
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