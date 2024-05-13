Госдума утвердила Патрушева вице-премьером

13 мая 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Патрушева утвердили единогласно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы окончательно утвердили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера. Кандидатура была внесена председателем правительства Михаилом Мишустиным. «433 парламентария проголосовали „за“, против — нет, воздержавшихся — нет. Давайте поздравим Дмитрия Николаевич Патрушева с утверждением в должности заместителя председателя правительства», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на сайте нижней палаты Федерального собрания. При одобрении этого решения президентом Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и национальный проект «Экология». А также вопросы, касающиеся климатических изменений и российского виноделия. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза. О других перестановках в правительстве — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы окончательно утвердили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера. Кандидатура была внесена председателем правительства Михаилом Мишустиным. «433 парламентария проголосовали „за“, против — нет, воздержавшихся — нет. Давайте поздравим Дмитрия Николаевич Патрушева с утверждением в должности заместителя председателя правительства», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на сайте нижней палаты Федерального собрания. При одобрении этого решения президентом Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и национальный проект «Экология». А также вопросы, касающиеся климатических изменений и российского виноделия. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза. О других перестановках в правительстве — в материале URA.RU.