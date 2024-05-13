Госдума утвердила Патрушева вице-премьером

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, патрушев дмитрий
Патрушева утвердили единогласно Фото:

Депутаты Госдумы окончательно утвердили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера. Кандидатура была внесена председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«433 парламентария проголосовали „за“, против — нет, воздержавшихся — нет. Давайте поздравим Дмитрия Николаевич Патрушева с утверждением в должности заместителя председателя правительства», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на сайте нижней палаты Федерального собрания.

При одобрении этого решения президентом Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и национальный проект «Экология». А также вопросы, касающиеся климатических изменений и российского виноделия. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза. О других перестановках в правительстве — в материале URA.RU.

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Депутаты Госдумы окончательно утвердили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера. Кандидатура была внесена председателем правительства Михаилом Мишустиным. «433 парламентария проголосовали „за“, против — нет, воздержавшихся — нет. Давайте поздравим Дмитрия Николаевич Патрушева с утверждением в должности заместителя председателя правительства», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на сайте нижней палаты Федерального собрания. При одобрении этого решения президентом Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и национальный проект «Экология». А также вопросы, касающиеся климатических изменений и российского виноделия. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза. О других перестановках в правительстве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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