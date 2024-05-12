Автобус №85 будет следовать в объезд перекрытого участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на участке улицы Самарцева перекроют дорогу на 3,5 месяца из-за реконструкции трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В период с 15 мая по 30 августа 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П11 до ТК 4П10 по ул. Самарцева в ППУ изоляции 2 Ду 500 мм“ будет перекрыто движение на следующих участках автомобильной дороги: ул. Самарцева от ул. Салехардской до ул. Федюнинского; ул. Самарцева на проездах к домам №19а, 19в, 34, 34а, 161, 169. Маршрут №85 будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими и временными остановочными пунктами по маршруту объезда», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на три недели перекроют дороги на улицах Советской и Елецкой. Объехать ограничение можно через Профсоюзную и Хохрякова.