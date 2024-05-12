12 мая 2024

Тренер ФК «Тюмень» попросил не сравнивать своих подопечных с фигуристами

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Тюменские спортсмены показали хорошую игру в матче с соперниками из Саратова, но все же забили всего один гол Фото:

Футбольный клуб «Тюмень» в рамках матча МЕЛБЕТ-Первой лиги не смогли победить местный клуб «Сокол», уступив со счетом 1:2. Как сообщил тренер тюменской команды на пресс-конференции после матча, тюменские спортсмены хоть и показали хорошую игру, но в зачет идет количество забитых голов, а не исполнение игры, как в фигурном катании.

«Итог матча 1:2 в пользу „Сокола“. Саратовский „Сокол“ ведет борьбу за выживание в лиге. Мы тоже решаем свои задачи — подняться в таблице как можно выше. В первом тайме динамика у нас была получше и достаточно моментов создали для того, чтобы не проиграть. Но футбол — это не фигурное катание, здесь за содержание, за качество исполнения не дают баллов. Здесь нужно забивать голы», — заявил Владимир Тренев на пресс-конференции.

Следующий матч ФК «Тюмень» проведет с командой СКА-Хабаровск 16 мая на тюменском стадионе «Геолог». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят крытый футбольный стадион.

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Футбольный клуб «Тюмень» в рамках матча МЕЛБЕТ-Первой лиги не смогли победить местный клуб «Сокол», уступив со счетом 1:2. Как сообщил тренер тюменской команды на пресс-конференции после матча, тюменские спортсмены хоть и показали хорошую игру, но в зачет идет количество забитых голов, а не исполнение игры, как в фигурном катании. «Итог матча 1:2 в пользу „Сокола“. Саратовский „Сокол“ ведет борьбу за выживание в лиге. Мы тоже решаем свои задачи — подняться в таблице как можно выше. В первом тайме динамика у нас была получше и достаточно моментов создали для того, чтобы не проиграть. Но футбол — это не фигурное катание, здесь за содержание, за качество исполнения не дают баллов. Здесь нужно забивать голы», — заявил Владимир Тренев на пресс-конференции. Следующий матч ФК «Тюмень» проведет с командой СКА-Хабаровск 16 мая на тюменском стадионе «Геолог». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят крытый футбольный стадион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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