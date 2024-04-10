В Тюмени планируют построить крытый футбольный манеж с помощью средств инвесторов. Информация об этом представлена в документах, опубликованных на сайте инвестиционного портала региона. Заключить соглашение по строительству объекта могут в 2027 году.
«Строительство крытого футбольного манежа в городе Тюмени с целью создания объекта спорта, на котором возможно как проведение соревнований высокого уровня и тренировочного процесса, так и организация массовых занятий физической культурой. Планируемый год заключения соглашения — 2027», — указано в документации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районах Мыс и Дом обороны появятся новые поликлиники. Медучреждения будут рассчитаны на 600 посещений в смену.
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В Тюмени планируют построить крытый футбольный манеж с помощью средств инвесторов. Информация об этом представлена в документах, опубликованных на сайте инвестиционного портала региона. Заключить соглашение по строительству объекта могут в 2027 году. «Строительство крытого футбольного манежа в городе Тюмени с целью создания объекта спорта, на котором возможно как проведение соревнований высокого уровня и тренировочного процесса, так и организация массовых занятий физической культурой. Планируемый год заключения соглашения — 2027», — указано в документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районах Мыс и Дом обороны появятся новые поликлиники. Медучреждения будут рассчитаны на 600 посещений в смену.