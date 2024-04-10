10 апреля 2024

В Тюмени планируют построить крытый футбольный манеж

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Футбольный манеж Урал. Екатеринбург, футбольный манеж, разметка, угол поля
Заключить соглашение по строительству объекта могут в 2027 году Фото:

В Тюмени планируют построить крытый футбольный манеж с помощью средств инвесторов. Информация об этом представлена в документах, опубликованных на сайте инвестиционного портала региона. Заключить соглашение по строительству объекта могут в 2027 году.

«Строительство крытого футбольного манежа в городе Тюмени с целью создания объекта спорта, на котором возможно как проведение соревнований высокого уровня и тренировочного процесса, так и организация массовых занятий физической культурой. Планируемый год заключения соглашения — 2027», — указано в документации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районах Мыс и Дом обороны появятся новые поликлиники. Медучреждения будут рассчитаны на 600 посещений в смену.

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В Тюмени планируют построить крытый футбольный манеж с помощью средств инвесторов. Информация об этом представлена в документах, опубликованных на сайте инвестиционного портала региона. Заключить соглашение по строительству объекта могут в 2027 году. «Строительство крытого футбольного манежа в городе Тюмени с целью создания объекта спорта, на котором возможно как проведение соревнований высокого уровня и тренировочного процесса, так и организация массовых занятий физической культурой. Планируемый год заключения соглашения — 2027», — указано в документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районах Мыс и Дом обороны появятся новые поликлиники. Медучреждения будут рассчитаны на 600 посещений в смену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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