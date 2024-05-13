Глава Харьковской полиции впал в панику из-за наступления ВС РФ

Из-за российского наступления в Харьковской области ситуация в городе Волчанск становится похожей на бои в Артемовске или Марьинке. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
«В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU) или Марьинку», — заявил Тимошка в эфире «Украинского радио». По его словам, за три дня с начала российского наступления Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года».
Ранее сообщалось, что ВС РФ зашли в Волчанск. В ходе боевых действий за Волчанск с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен, а 170 солдат погибли.
21 мая 2023 Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Артемовск. В декабре 2023 российская армия освободила Марьинку.
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