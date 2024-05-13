Глава Харьковской полиции впал в панику из-за наступления ВС РФ

Глава Харьковской полиции Тимошко: Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Владимир Тимошко сообщил, что в Волчанске проходят активные боевые действия с начала 2022 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за российского наступления в Харьковской области ситуация в городе Волчанск становится похожей на бои в Артемовске или Марьинке. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

«В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU) или Марьинку», — заявил Тимошка в эфире «Украинского радио». По его словам, за три дня с начала российского наступления Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года».

Ранее сообщалось, что ВС РФ зашли в Волчанск. В ходе боевых действий за Волчанск с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен, а 170 солдат погибли.

21 мая 2023 Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Артемовск. В декабре 2023 российская армия освободила Марьинку.

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Из-за российского наступления в Харьковской области ситуация в городе Волчанск становится похожей на бои в Артемовске или Марьинке. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. «В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU) или Марьинку», — заявил Тимошка в эфире «Украинского радио». По его словам, за три дня с начала российского наступления Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года». Ранее сообщалось, что ВС РФ зашли в Волчанск. В ходе боевых действий за Волчанск с 10 мая около 100 украинских военных были взяты в плен, а 170 солдат погибли. 21 мая 2023 Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Артемовск. В декабре 2023 российская армия освободила Марьинку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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