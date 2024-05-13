Чем известен задержанный главный кадровик МО РФ Кузнецов

Задержан начальник Главного управления кадров МО РФ Кузнецов

14 мая 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

У задержанного Кузнецова проводили обыск дома и на рабочем месте Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан. URA.RU собрало главную информацию о главном кадровике МО РФ. Арест Кузнецова Кузнецова задержали 13 мая, сообщили источники в правоохранительных органах ТАСС. Он подозревается в уголовном преступлении. В доме и на рабочем месте генерал-лейтенанта был проведен обыск. Следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Иные подробности дела не сообщаются. Официального подтверждения о задержании на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Биография Кузнецова Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской республики. В 16 лет (в 1985 году) он уехал в Краснодар, чтобы поступить в Высшее военное училище имени генерала армии С. М.Штеменко. В 1990 году будущий управленец закончил обучение и пошел служить по контракту. По его истечение, Кузнецов решил повысить свою квалификацию и подал документы в адъюнктуру Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве, чтобы дальше развиваться по карьерной лестнице. Окончание обучения отмечено 1998 годом. Дослужившись до полковника Кузнецов поступил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Закончил обучение он в 2005 году. Он работал на различных должностях службы защиты государственной тайны. Сейчас Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук. Как Кузнецов стал главным кадровиком МО РФ В начале своего пути Юрий Кузнецов работал на различных должностях службы защиты государственной тайны. В мае 2010 года Указом президента РФ Кузнецов был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Это подразделение занимается защитой государственной тайны. Через 13 лет после этого — в мае 2023 года, президент Владимир Путин перевел его на должность руководителя Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Сейчас Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук. Какие награды у главного кадровика Минобороны России Кузнецов множество раз награждался за успехи в службе различными медалями. Среди наград есть и три ордена: Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета. Кузнецов вручал госнаграды участникам СВО В начале апреля 2024 года Кузнецов вручил участникам спецоперации государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в московском реабилитационно-образовательном центре Вишневского. Всего было получено 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу. Также, более 60 военных получили жилищные сертификаты. Перед этим они прошли реабилитацию, переподготовку и заявили о желании продолжить службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан. URA.RU собрало главную информацию о главном кадровике МО РФ. Кузнецова задержали 13 мая, сообщили источники в правоохранительных органах ТАСС. Он подозревается в уголовном преступлении. В доме и на рабочем месте генерал-лейтенанта был проведен обыск. Следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Иные подробности дела не сообщаются. Официального подтверждения о задержании на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской республики. В 16 лет (в 1985 году) он уехал в Краснодар, чтобы поступить в Высшее военное училище имени генерала армии С. М.Штеменко. В 1990 году будущий управленец закончил обучение и пошел служить по контракту. По его истечение, Кузнецов решил повысить свою квалификацию и подал документы в адъюнктуру Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве, чтобы дальше развиваться по карьерной лестнице. Окончание обучения отмечено 1998 годом. Дослужившись до полковника Кузнецов поступил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Закончил обучение он в 2005 году. Он работал на различных должностях службы защиты государственной тайны. Сейчас Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук. В начале своего пути Юрий Кузнецов работал на различных должностях службы защиты государственной тайны. В мае 2010 года Указом президента РФ Кузнецов был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Это подразделение занимается защитой государственной тайны. Через 13 лет после этого — в мае 2023 года, президент Владимир Путин перевел его на должность руководителя Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Сейчас Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук. Кузнецов множество раз награждался за успехи в службе различными медалями. Среди наград есть и три ордена: Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета. В начале апреля 2024 года Кузнецов вручил участникам спецоперации государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в московском реабилитационно-образовательном центре Вишневского. Всего было получено 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу. Также, более 60 военных получили жилищные сертификаты. Перед этим они прошли реабилитацию, переподготовку и заявили о желании продолжить службу.