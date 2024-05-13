Жителей ЯНАО предупредили о возможном перекрытии дорог и проблемах с транспортом

Из-за погодных условий в ЯНАО могут возникнуть нарушения в работе транспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого возможно перекрытие региональных дорог и ограничения в работе судов на воздушных подушках, предупредили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На Ямале ожидается усиление ветра с порывами 21-25 метров в секунду. Возможны ограничения в работе региональных дорог … ограничения в работе судов на воздушных подушках на переправе Салехард — Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства.

Ямальцам порекомендовали следить за погодными условиями. Также без необходимости не выезжать на загородные трассы.

На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду и снегом с дождем.