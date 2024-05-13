13 мая 2024
12 мая 2024

Жителей ЯНАО предупредили о возможном перекрытии дорог и проблемах с транспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, протестующие, страстной бульвар, митинг, протест, навальнинг, перекрытие дорог
Из-за погодных условий в ЯНАО могут возникнуть нарушения в работе транспорта Фото:

В ЯНАО ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого возможно перекрытие региональных дорог и ограничения в работе судов на воздушных подушках, предупредили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На Ямале ожидается усиление ветра с порывами 21-25 метров в секунду. Возможны ограничения в работе региональных дорог … ограничения в работе судов на воздушных подушках на переправе Салехард — Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства.

Ямальцам порекомендовали следить за погодными условиями. Также без необходимости не выезжать на загородные трассы.

На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду и снегом с дождем.

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В ЯНАО ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого возможно перекрытие региональных дорог и ограничения в работе судов на воздушных подушках, предупредили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «На Ямале ожидается усиление ветра с порывами 21-25 метров в секунду. Возможны ограничения в работе региональных дорог … ограничения в работе судов на воздушных подушках на переправе Салехард — Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства. Ямальцам порекомендовали следить за погодными условиями. Также без необходимости не выезжать на загородные трассы. На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду и снегом с дождем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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