Жителей ЯНАО предупредили о возможном перекрытии дорог и проблемах с транспортом

В ЯНАО ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого возможно перекрытие региональных дорог и ограничения в работе судов на воздушных подушках, предупредили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«На Ямале ожидается усиление ветра с порывами 21-25 метров в секунду. Возможны ограничения в работе региональных дорог … ограничения в работе судов на воздушных подушках на переправе Салехард — Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства.
Ямальцам порекомендовали следить за погодными условиями. Также без необходимости не выезжать на загородные трассы.
На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду и снегом с дождем.
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В ЯНАО ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого возможно перекрытие региональных дорог и ограничения в работе судов на воздушных подушках, предупредили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «На Ямале ожидается усиление ветра с порывами 21-25 метров в секунду. Возможны ограничения в работе региональных дорог … ограничения в работе судов на воздушных подушках на переправе Салехард — Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства. Ямальцам порекомендовали следить за погодными условиями. Также без необходимости не выезжать на загородные трассы. На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду и снегом с дождем.