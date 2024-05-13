Общество Стало известно, когда Галустян посетит полигон для бойцов СВО в Кургане Полигон для подготовки бойцов СВО в Кургане построят до середины лета 14 мая 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Визит Михаила Галустяна в Курган ожидается после 15 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Строительство полигона для подготовки бойцов СВО в Кургане Полигон для подготовки бойцов СВО в Кургане планируют построить до 15 июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин. После окончания строительства на открытие полигона ожидается визит руководителя ФВТИ Михаила Галустяна. «Начинаем строительство полигона 17 мая. Окончание работ запланировано на 15 июля. Направили план работ на утверждение Федерацию военно-тактических игр Михаилу Галустяну. Все идет по плану», — рассказал Струнин. Полигон для проведения начальной военной подготовки молодежи и бойцов СВО планируют построить в микрорайоне Тополя. Для этих целей местные бизнесмены выделили земельные участки в безвозмездное пользование на 10 лет. На полигоне разместят взводный опорный пункт, блок-пост и административное здание. Также будут установлены душевые кабины и туалеты. Инструктаж по тактике боя и медицине будут проводить участники спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полигон для подготовки бойцов СВО в Кургане планируют построить до 15 июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин. После окончания строительства на открытие полигона ожидается визит руководителя ФВТИ Михаила Галустяна. «Начинаем строительство полигона 17 мая. Окончание работ запланировано на 15 июля. Направили план работ на утверждение Федерацию военно-тактических игр Михаилу Галустяну. Все идет по плану», — рассказал Струнин. Полигон для проведения начальной военной подготовки молодежи и бойцов СВО планируют построить в микрорайоне Тополя. Для этих целей местные бизнесмены выделили земельные участки в безвозмездное пользование на 10 лет. На полигоне разместят взводный опорный пункт, блок-пост и административное здание. Также будут установлены душевые кабины и туалеты. Инструктаж по тактике боя и медицине будут проводить участники спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям