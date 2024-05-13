В Тюмени взлетели цены на иномарки

14 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Новые иномарки подорожали в Тюмени больше, чем на миллион рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре ГК «Автоград». «Автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу. Цена на них выше, чем прошлое поколение. В среднем китайское авто обойдется дороже на 60 000-1 200 000 рублей в зависимости от марки», — сообщили в «Автограде». Там отметили, что самыми подорожавшими марками являются авто брендов Hongqi и Voyah. Более бюджетные — Geely, Sollers. В «Автограде» добавили, что выгоднее всего сейчас приобретать авто прошлого года выпуска. На них действуют скидки, которые не распространяются на машины 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре ГК «Автоград». «Автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу. Цена на них выше, чем прошлое поколение. В среднем китайское авто обойдется дороже на 60 000-1 200 000 рублей в зависимости от марки», — сообщили в «Автограде». Там отметили, что самыми подорожавшими марками являются авто брендов Hongqi и Voyah. Более бюджетные — Geely, Sollers. В «Автограде» добавили, что выгоднее всего сейчас приобретать авто прошлого года выпуска. На них действуют скидки, которые не распространяются на машины 2024 года.