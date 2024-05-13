13 мая 2024

В Тюмени взлетели цены на иномарки

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Новые иномарки подорожали в Тюмени больше, чем на миллион рублей Фото:

В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре ГК «Автоград».

«Автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу. Цена на них выше, чем прошлое поколение. В среднем китайское авто обойдется дороже на 60 000-1 200 000 рублей в зависимости от марки», — сообщили в «Автограде».

Там отметили, что самыми подорожавшими марками являются авто брендов Hongqi и Voyah. Более бюджетные — Geely, Sollers.

В «Автограде» добавили, что выгоднее всего сейчас приобретать авто прошлого года выпуска. На них действуют скидки, которые не распространяются на машины 2024 года.

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В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре ГК «Автоград». «Автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу. Цена на них выше, чем прошлое поколение. В среднем китайское авто обойдется дороже на 60 000-1 200 000 рублей в зависимости от марки», — сообщили в «Автограде». Там отметили, что самыми подорожавшими марками являются авто брендов Hongqi и Voyah. Более бюджетные — Geely, Sollers. В «Автограде» добавили, что выгоднее всего сейчас приобретать авто прошлого года выпуска. На них действуют скидки, которые не распространяются на машины 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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