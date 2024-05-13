В Тюмени взлетели цены на иномарки

В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре ГК «Автоград».
«Автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу. Цена на них выше, чем прошлое поколение. В среднем китайское авто обойдется дороже на 60 000-1 200 000 рублей в зависимости от марки», — сообщили в «Автограде».
Там отметили, что самыми подорожавшими марками являются авто брендов Hongqi и Voyah. Более бюджетные — Geely, Sollers.
В «Автограде» добавили, что выгоднее всего сейчас приобретать авто прошлого года выпуска. На них действуют скидки, которые не распространяются на машины 2024 года.
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В Тюмени взлетели цены на китайские автомобили. Об этом URA.RU рассказали в дилерском центре ГК «Автоград». «Автомобили 2024 года выпуска уже поступили в продажу. Цена на них выше, чем прошлое поколение. В среднем китайское авто обойдется дороже на 60 000-1 200 000 рублей в зависимости от марки», — сообщили в «Автограде». Там отметили, что самыми подорожавшими марками являются авто брендов Hongqi и Voyah. Более бюджетные — Geely, Sollers. В «Автограде» добавили, что выгоднее всего сейчас приобретать авто прошлого года выпуска. На них действуют скидки, которые не распространяются на машины 2024 года.