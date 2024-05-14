Адвокаты осужденного за взятку челябинского экс-замминистра обратятся в ВС РФ. Видео

14 мая 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Адвокаты Александр Урычев (слева) и Александр Сафонов (справа) готовят жалобу в Верховный суд РФ Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Адвокаты Александр Урычев и Александр Сафонов, представляющие интересы бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, собираются подавать жалобу в Верховный суд РФ. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU сразу после заседания кассационного суда, на котором решения нижестоящих инстанций оставили без изменения. «Мы пойдем в Верховный суд Российской Федерации. Нами будет подготовлена кассационная жалоба, и указанные судебные акты будут обжаловаться. В том числе и решение, состоявшееся сегодня», — сообщили URA.RU адвокаты Белавкина. По их словам, решение об обращении в Верховный суд РФ было согласовано с их доверителем на случай, если в кассационном суде оставят без изменения приговор и апелляционное определение. Сейчас юристы ждут изготовление мотивировочной части кассационного определения. Она будет изучена, и соответствующая жалоба будет направлена в вышестоящую инстанцию. До Верховного суда адвокаты Белавкина пытались вытащить его из колонии в Челябинском областном суде и Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Пока им удалось только снизить срок в колонии с 13 до 12 лет и сумму штрафа с 47 млн рублей до 41 млн рублей. Белавкин был задержан УФСБ по региону в июне 2021 года прямо на рабочем месте. В момент задержания он участвовал в заседании коллегии министерства. Его обвинили в получении взяток при реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше. Через полгода после задержания расследование было окончено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу. По итогам судебного процесса, длившегося больше года, бывшего замминистра признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа на сумму 47 млн рублей. В областном суде срок заключения был снижен до 12 лет, а штраф до 41 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты Александр Урычев и Александр Сафонов, представляющие интересы бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, собираются подавать жалобу в Верховный суд РФ. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU сразу после заседания кассационного суда, на котором решения нижестоящих инстанций оставили без изменения. «Мы пойдем в Верховный суд Российской Федерации. Нами будет подготовлена кассационная жалоба, и указанные судебные акты будут обжаловаться. В том числе и решение, состоявшееся сегодня», — сообщили URA.RU адвокаты Белавкина. По их словам, решение об обращении в Верховный суд РФ было согласовано с их доверителем на случай, если в кассационном суде оставят без изменения приговор и апелляционное определение. Сейчас юристы ждут изготовление мотивировочной части кассационного определения. Она будет изучена, и соответствующая жалоба будет направлена в вышестоящую инстанцию. До Верховного суда адвокаты Белавкина пытались вытащить его из колонии в Челябинском областном суде и Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Пока им удалось только снизить срок в колонии с 13 до 12 лет и сумму штрафа с 47 млн рублей до 41 млн рублей. Белавкин был задержан УФСБ по региону в июне 2021 года прямо на рабочем месте. В момент задержания он участвовал в заседании коллегии министерства. Его обвинили в получении взяток при реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше. Через полгода после задержания расследование было окончено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу. По итогам судебного процесса, длившегося больше года, бывшего замминистра признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа на сумму 47 млн рублей. В областном суде срок заключения был снижен до 12 лет, а штраф до 41 млн рублей.