Вице-премьер Хуснуллин отчитался о ходе строительства «путинского автобана»

В Пермском крае смонтированы пролетные строения четырех мостов трассы М-12
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На трассе м-12 в Пермском крае смонтированы пролетные строения четырех мостов
На трассе м-12 в Пермском крае смонтированы пролетные строения четырех мостов Фото:

В Пермском крае смонтированы пролетные строения четырех из семи мостов на строящейся федеральной автодороге М-12. Об этом сообщил утвержденный 14 мая в должности вице-премьера Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства РФ.

«Мостовики уже завершили устройство пролетных строений на 16 искусственных сооружениях, в том числе на четырех мостах – через реки Емашку, Быстрый Танып, Бизяр и Сарс», – сказал Хуснуллин. Всего в Прикамье построят 30 таких объектов, в том числе 13 путепроводов, 10 экопереходов тоннельного типа и семь мостов.

На данном этом дороги появится две транспортные развязки, которые будут соединены с местными дорогами: одна – на пересечении с дорогой Щучье озеро – Явгильдино, вторая – с дорогой Голдыри – Орда – Октябрьский.

Масштабное строительство федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало несколько лет назад. В Пермском крае реализуется один из трех этапов, его протяженность составляет 92 км. Еще два участка проходят через Башкирию и Свердловскую область.

В 2021 году работы в Пермском крае перешли в более активную фазу, после того, как президент Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва до Екатеринбурга. Движение по М-12 от Дюртюли до Ачита планируют открыть к концу текущего года.

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В Пермском крае смонтированы пролетные строения четырех из семи мостов на строящейся федеральной автодороге М-12. Об этом сообщил утвержденный 14 мая в должности вице-премьера Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства РФ. «Мостовики уже завершили устройство пролетных строений на 16 искусственных сооружениях, в том числе на четырех мостах – через реки Емашку, Быстрый Танып, Бизяр и Сарс», – сказал Хуснуллин. Всего в Прикамье построят 30 таких объектов, в том числе 13 путепроводов, 10 экопереходов тоннельного типа и семь мостов. На данном этом дороги появится две транспортные развязки, которые будут соединены с местными дорогами: одна – на пересечении с дорогой Щучье озеро – Явгильдино, вторая – с дорогой Голдыри – Орда – Октябрьский. Масштабное строительство федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало несколько лет назад. В Пермском крае реализуется один из трех этапов, его протяженность составляет 92 км. Еще два участка проходят через Башкирию и Свердловскую область. В 2021 году работы в Пермском крае перешли в более активную фазу, после того, как президент Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва до Екатеринбурга. Движение по М-12 от Дюртюли до Ачита планируют открыть к концу текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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