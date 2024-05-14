Названы самые ветреные месяцы в Кургане

В Кургане самыми ветреными месяцами стали апрель и май

15 мая 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Народный синоптик Винштейн назвал самые ветреные месяцы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Резкие изменения погоды в Кургане и области Апрель и май стали самыми ветреными месяцами в Кургане. За последние 30 лет звание самого ветреного месяца перешло к апрелю (4.6 м/сек), а май оказался на втором месте (4.5 м/сек). Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе во «ВКонтакте». «Апрель и май — это традиционно самое ветреное время в году. Если мы обратимся к советскому климатическому справочнику за 1990 год, то увидим, что в мае средняя скорость ветра 4.6 м/сек, что является самым высоким показателем в году. У апреля 4.5 м/сек. Самым тихим является август — 3.4 м/сек. За последние 30 лет звание самого ветреного месяца перешло к апрелю (4.6 м/сек), а май оказался на втором месте (4.5 м/сек)», — указано в посте группа «Погода 45 — погода в Кургане». Весеннее увеличение температурного перехода между северными и южными широтами приводит к усилению ветра. Как пояснил Винштейн, причиной более высокой скорости ветра весной является рост температурной разницы между различными широтами, что вызывает изменения в атмосферном давлении. Летом эта разница сокращается, и ветра становятся менее интенсивными. Осенью процесс повторяется, и скорость ветра снова возрастает из-за возобновления температурного градиента. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в начале следующей недели ожидается потепление до 21 градуса. Последние дни недели также сохранится теплая погода в районе 18-19 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апрель и май стали самыми ветреными месяцами в Кургане. За последние 30 лет звание самого ветреного месяца перешло к апрелю (4.6 м/сек), а май оказался на втором месте (4.5 м/сек). Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе во «ВКонтакте». «Апрель и май — это традиционно самое ветреное время в году. Если мы обратимся к советскому климатическому справочнику за 1990 год, то увидим, что в мае средняя скорость ветра 4.6 м/сек, что является самым высоким показателем в году. У апреля 4.5 м/сек. Самым тихим является август — 3.4 м/сек. За последние 30 лет звание самого ветреного месяца перешло к апрелю (4.6 м/сек), а май оказался на втором месте (4.5 м/сек)», — указано в посте группа «Погода 45 — погода в Кургане». Весеннее увеличение температурного перехода между северными и южными широтами приводит к усилению ветра. Как пояснил Винштейн, причиной более высокой скорости ветра весной является рост температурной разницы между различными широтами, что вызывает изменения в атмосферном давлении. Летом эта разница сокращается, и ветра становятся менее интенсивными. Осенью процесс повторяется, и скорость ветра снова возрастает из-за возобновления температурного градиента. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в начале следующей недели ожидается потепление до 21 градуса. Последние дни недели также сохранится теплая погода в районе 18-19 градусов.