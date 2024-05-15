ВС РФ окружили часть группировки ВСУ в Часовом Яре

Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Часть украинских военных понесла большие потери в районе Часова Яра. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.
"На востоке Часового Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем", — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.
11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на фронте возникли трудности, в особенности на донецком направлении.
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