ВС РФ окружили часть группировки ВСУ в Часовом Яре

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Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Часть украинских военных понесла большие потери в районе Часова Яра. Об этом сообщили силовые структуры ДНР. 

"На востоке Часового Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем", — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на фронте возникли трудности, в особенности на донецком направлении.

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Часть украинских военных понесла большие потери в районе Часова Яра. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.  "На востоке Часового Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем", — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС. 11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на фронте возникли трудности, в особенности на донецком направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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