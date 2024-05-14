Геоэколог рассказал об опасности микропластика для жителей Ямала

В экосистемах Ямала постепенно накапливается вредный для здоровья микропластик

15 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Частицы микропластика становятся источником испарения различных газов Фото: Илья Московец © URA.RU В экосистеме регионов Арктики, в том числе Ямала, постепенно накапливаются частицы микропластика. Опасность этого явления изучена плохо, но есть предположения, что этот материал, попадая в ткани человека, в том числе новорожденных, становится причиной раковых заболеваний, сообщает геоэколог Роман Колесников. Первые пробы показывают содержание микропластика даже в экосистемах природного парка Ингилор. «В экосистеме Арктики, как показывают наши исследования, большого содержания „местного“ микропластика нет. Он привносится в Арктику вместе с воздушными массами из других регионов, в основном, из Европы и западных территорий России и таким образом становится сторонним загрязнителем экосистем Севера», — отмечает ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии Научного центра изучения Арктики Роман Колесников в ходе пресс-конференции. По словам Романа Колесникова, частицы микропластика под воздействием солнечной радиации в атмосфере становятся источником испарения различных газов. «Биохимики отмечают также, что микропластик находят в тканях животных и человека, в том числе новорожденных. И последствия этого явления пока не совсем ясны — некоторые говорят, что это вызывает раковые заболевания, кто-то отмечает, что микропластик попадает даже в мозг с кровью», — говорит Роман Колесников. В природном парке Ингилор в летний период в осадках содержится до 69 штук микропластика на кв. м в день, а в национальных парках США — до 435 единиц. «То есть там его в несколько раз больше, несмотря на то, что Америке эти территории позиционируются как очень чистые», — подчеркивает ученый. Изучением микропластика в экосистемах Ямала ученые занялись в 2022 году совместно с Институтом водных и экологических проблем СО РАН. Комментируя первые результаты, Роман Колесников отмечает, что пока ученые не могут сказать, много это или мало по отношению к предыдущим годам. «Мы сейчас проводим сравнения с другими территориями, где уже ведутся исследования, допустим, с данными из США или Японии», — уточняет ученый. В течение этого года мониторинг микропластика будет вестись на территории карбонового полигона «Семь лиственниц», в Салехарде, в Надыме. Позже планируется брать пробы также в Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги и Ямальском районе. Ранее сообщалось, что ученые отмечают потоки поступления микропластика в холодный период года на территорию Салехарда и центральную часть полуострова Ямал. Предполагается дальнейший мониторинг этих частиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В экосистеме регионов Арктики, в том числе Ямала, постепенно накапливаются частицы микропластика. Опасность этого явления изучена плохо, но есть предположения, что этот материал, попадая в ткани человека, в том числе новорожденных, становится причиной раковых заболеваний, сообщает геоэколог Роман Колесников. Первые пробы показывают содержание микропластика даже в экосистемах природного парка Ингилор. «В экосистеме Арктики, как показывают наши исследования, большого содержания „местного“ микропластика нет. Он привносится в Арктику вместе с воздушными массами из других регионов, в основном, из Европы и западных территорий России и таким образом становится сторонним загрязнителем экосистем Севера», — отмечает ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии Научного центра изучения Арктики Роман Колесников в ходе пресс-конференции. По словам Романа Колесникова, частицы микропластика под воздействием солнечной радиации в атмосфере становятся источником испарения различных газов. «Биохимики отмечают также, что микропластик находят в тканях животных и человека, в том числе новорожденных. И последствия этого явления пока не совсем ясны — некоторые говорят, что это вызывает раковые заболевания, кто-то отмечает, что микропластик попадает даже в мозг с кровью», — говорит Роман Колесников. В природном парке Ингилор в летний период в осадках содержится до 69 штук микропластика на кв. м в день, а в национальных парках США — до 435 единиц. «То есть там его в несколько раз больше, несмотря на то, что Америке эти территории позиционируются как очень чистые», — подчеркивает ученый. Изучением микропластика в экосистемах Ямала ученые занялись в 2022 году совместно с Институтом водных и экологических проблем СО РАН. Комментируя первые результаты, Роман Колесников отмечает, что пока ученые не могут сказать, много это или мало по отношению к предыдущим годам. «Мы сейчас проводим сравнения с другими территориями, где уже ведутся исследования, допустим, с данными из США или Японии», — уточняет ученый. В течение этого года мониторинг микропластика будет вестись на территории карбонового полигона «Семь лиственниц», в Салехарде, в Надыме. Позже планируется брать пробы также в Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги и Ямальском районе. Ранее сообщалось, что ученые отмечают потоки поступления микропластика в холодный период года на территорию Салехарда и центральную часть полуострова Ямал. Предполагается дальнейший мониторинг этих частиц.