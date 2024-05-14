Получить выплаты и записаться на обработку: возле курганских дач развернули штаб. Фото, видео

Возле дач Кургана, затопленных самыми первыми, развернули штаб

15 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Курганские дачи восстанавливают после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Возле садоводств за Кировским мостом в Кургане организовали штабы помощи пострадавшим от паводка. Там горожане могут подать заявку на обработку территорий от инфекций и материальную помощь. Корреспондент URA.RU побывала в штабе, чтобы узнать, как пострадавшим курганцам оказывают поддержку. «Заявки можно оставлять в штабе. Пострадавшим дают все рекомендации. Когда приезжают на заявку, то смотрят на наличие воды и мусора. И уже по этим критериям делают выводы, нужно ли сейчас делать обработку или повременить», — рассказывают в штабе. В штабе рассказали, что затопленные территории обрабатывают хлоркой. Многие приходящие в пункт дачники переживают, что от дезинфекции могут пострадать растительные культуры. В открытых данных пишут, что поверхностные же защитные обработки, когда плодовые и ягодники еще пребывают в спячке, не несут совершенно никакой опасности для живой ткани. Однако все же нужно понимать, что все зависит от концентрации хлорки. В штабе рекомендуют заезжать на обработанную территорию хотя бы спустя сутки. Обсуждают, что на дачах постепенно все приходит в норму. Жители уже высаживают культуру, постепенно наводят порядок после разрушительного наводнения. Рядом находится магазин «Тобол», который, по обсуждениям, должен открыться в июне. Местные рассказывают, что к ним уже приезжала комиссия, чтобы проверить состояние домов. Жильцы домов делятся, что в 1994 году воды было меньше, чем в этом. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера. В Кургане развернули штаб помощи для дачников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Так выглядит магазин «Тобол» внутри Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Магазин «Тобол» планируют открыть в июне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели обрабатывают затопленные территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы спасали свое имущество от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы приходят в штаб за помощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле садоводств за Кировским мостом в Кургане организовали штабы помощи пострадавшим от паводка. Там горожане могут подать заявку на обработку территорий от инфекций и материальную помощь. Корреспондент URA.RU побывала в штабе, чтобы узнать, как пострадавшим курганцам оказывают поддержку. «Заявки можно оставлять в штабе. Пострадавшим дают все рекомендации. Когда приезжают на заявку, то смотрят на наличие воды и мусора. И уже по этим критериям делают выводы, нужно ли сейчас делать обработку или повременить», — рассказывают в штабе. В штабе рассказали, что затопленные территории обрабатывают хлоркой. Многие приходящие в пункт дачники переживают, что от дезинфекции могут пострадать растительные культуры. В открытых данных пишут, что поверхностные же защитные обработки, когда плодовые и ягодники еще пребывают в спячке, не несут совершенно никакой опасности для живой ткани. Однако все же нужно понимать, что все зависит от концентрации хлорки. В штабе рекомендуют заезжать на обработанную территорию хотя бы спустя сутки. Обсуждают, что на дачах постепенно все приходит в норму. Жители уже высаживают культуру, постепенно наводят порядок после разрушительного наводнения. Рядом находится магазин «Тобол», который, по обсуждениям, должен открыться в июне. Местные рассказывают, что к ним уже приезжала комиссия, чтобы проверить состояние домов. Жильцы домов делятся, что в 1994 году воды было меньше, чем в этом. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.