14 мая 2024

Получить выплаты и записаться на обработку: возле курганских дач развернули штаб. Фото, видео

Возле дач Кургана, затопленных самыми первыми, развернули штаб
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
Курганские дачи восстанавливают после паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Возле садоводств за Кировским мостом в Кургане организовали штабы помощи пострадавшим от паводка. Там горожане могут подать заявку на обработку территорий от инфекций и материальную помощь. Корреспондент URA.RU побывала в штабе, чтобы узнать, как пострадавшим курганцам оказывают поддержку.

«Заявки можно оставлять в штабе. Пострадавшим дают все рекомендации. Когда приезжают на заявку, то смотрят на наличие воды и мусора. И уже по этим критериям делают выводы, нужно ли сейчас делать обработку или повременить», — рассказывают в штабе.

В штабе рассказали, что затопленные территории обрабатывают хлоркой. Многие приходящие в пункт дачники переживают, что от дезинфекции могут пострадать растительные культуры. В открытых данных пишут, что поверхностные же защитные обработки, когда плодовые и ягодники еще пребывают в спячке, не несут совершенно никакой опасности для живой ткани. Однако все же нужно понимать, что все зависит от концентрации хлорки. В штабе рекомендуют заезжать на обработанную территорию хотя бы спустя сутки.

Обсуждают, что на дачах постепенно все приходит в норму. Жители уже высаживают культуру, постепенно наводят порядок после разрушительного наводнения. Рядом находится магазин «Тобол», который, по обсуждениям, должен открыться в июне. Местные рассказывают, что к ним уже приезжала комиссия, чтобы проверить состояние домов. Жильцы домов делятся, что в 1994 году воды было меньше, чем в этом.

Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.

Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
В Кургане развернули штаб помощи для дачников
Фото:
Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
Так выглядит магазин «Тобол» внутри
Фото:
Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
Магазин «Тобол» планируют открыть в июне
Фото:
Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
Спасатели обрабатывают затопленные территории
Фото:
Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
Курганцы спасали свое имущество от паводка
Фото:
Штаб за Кировским мостом и магазин Тобол. Курган
Курганцы приходят в штаб за помощью
Фото:

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Возле садоводств за Кировским мостом в Кургане организовали штабы помощи пострадавшим от паводка. Там горожане могут подать заявку на обработку территорий от инфекций и материальную помощь. Корреспондент URA.RU побывала в штабе, чтобы узнать, как пострадавшим курганцам оказывают поддержку. «Заявки можно оставлять в штабе. Пострадавшим дают все рекомендации. Когда приезжают на заявку, то смотрят на наличие воды и мусора. И уже по этим критериям делают выводы, нужно ли сейчас делать обработку или повременить», — рассказывают в штабе. В штабе рассказали, что затопленные территории обрабатывают хлоркой. Многие приходящие в пункт дачники переживают, что от дезинфекции могут пострадать растительные культуры. В открытых данных пишут, что поверхностные же защитные обработки, когда плодовые и ягодники еще пребывают в спячке, не несут совершенно никакой опасности для живой ткани. Однако все же нужно понимать, что все зависит от концентрации хлорки. В штабе рекомендуют заезжать на обработанную территорию хотя бы спустя сутки. Обсуждают, что на дачах постепенно все приходит в норму. Жители уже высаживают культуру, постепенно наводят порядок после разрушительного наводнения. Рядом находится магазин «Тобол», который, по обсуждениям, должен открыться в июне. Местные рассказывают, что к ним уже приезжала комиссия, чтобы проверить состояние домов. Жильцы домов делятся, что в 1994 году воды было меньше, чем в этом. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.
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