Ганчев: ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область

Армия Украины вынуждены перебрасывать свои резервы в Харьковскую область с других направлений. Об этом заявил военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.
“Оборона ВСУ сыпется со всех сторон, что, в частности, вынуждает их подтягивать в Харьковскую область подразделения с других направлений. Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло”, – отметил Виталий Ганчев в разговоре с ТАСС.
Он добавил, что в скором времени ВС РФ возьмут под контроль Волчанск. По его словам, украинская армия уже открыто признает его потерю.
Российская армия активно продвигается на харьковском участке фронта. 15 мая были освобождены населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Самое важное событие ближайших дней – это битва за Волчанск, которая определит характер наступления в регионе.
Подробнее о том, чем важен населенный пункт – в материале URA.RU. RT передает, что активное наступление ВС РФ на харьковском направлении началось с 10 мая. Идет активная работа по передовым и тыловым районам ВСУ в приграничье.
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