Тюменских офисных клерков «телепортируют» в советское детство

В Тюмени стартует набор в пионерский лагерь для взрослых

15 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

В пионерском лагере для взрослых будет сончас, «Веселые старты» и День Нептуна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени стартует набор в пионерский лагерь для взрослых. Как рассказал URA.RU руководитель лагеря «Хочу как раньше», туристов ждет полное погружение во времена советского детства. «Мы исходили из концепции, что взрослым и работающим в офисах людям, нужен отдых, как в детстве. Чтобы их кормили по режиму, давали им возможность поспать в обед и развлекали. У нас в программе предусмотрены привычные праздники из нашей „лагерной“ юности — День Нептуна, вечерняя дискотека, „Веселые старты“ и тому подобное. Приятным дополнением станет чистый воздух Уральских гор и дикая природа. Сейчас мы открываем набор на первую смену нашего лагеря», — рассказал URA.RU автор проекта Станислав Быков. Первая смена стартует в июне, продлится она семь дней. В программе предусмотрены пешие походы по достопримечательностям Уральских гор. Ранее URA.RU писало, что тюменским туристам начали продавать туры на Кипр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стартует набор в пионерский лагерь для взрослых. Как рассказал URA.RU руководитель лагеря «Хочу как раньше», туристов ждет полное погружение во времена советского детства. «Мы исходили из концепции, что взрослым и работающим в офисах людям, нужен отдых, как в детстве. Чтобы их кормили по режиму, давали им возможность поспать в обед и развлекали. У нас в программе предусмотрены привычные праздники из нашей „лагерной“ юности — День Нептуна, вечерняя дискотека, „Веселые старты“ и тому подобное. Приятным дополнением станет чистый воздух Уральских гор и дикая природа. Сейчас мы открываем набор на первую смену нашего лагеря», — рассказал URA.RU автор проекта Станислав Быков. Первая смена стартует в июне, продлится она семь дней. В программе предусмотрены пешие походы по достопримечательностям Уральских гор. Ранее URA.RU писало, что тюменским туристам начали продавать туры на Кипр.