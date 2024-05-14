14 мая 2024

Тюменских офисных клерков «телепортируют» в советское детство

В Тюмени стартует набор в пионерский лагерь для взрослых
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, советское искусство, пионер, статуя, пионерия, советская скульптура
В пионерском лагере для взрослых будет сончас, «Веселые старты» и День Нептуна Фото:

В Тюмени стартует набор в пионерский лагерь для взрослых. Как рассказал URA.RU руководитель лагеря «Хочу как раньше», туристов ждет полное погружение во времена советского детства.

«Мы исходили из концепции, что взрослым и работающим в офисах людям, нужен отдых, как в детстве. Чтобы их кормили по режиму, давали им возможность поспать в обед и развлекали. У нас в программе предусмотрены привычные праздники из нашей „лагерной“ юности — День Нептуна, вечерняя дискотека, „Веселые старты“ и тому подобное. Приятным дополнением станет чистый воздух Уральских гор и дикая природа. Сейчас мы открываем набор на первую смену нашего лагеря», — рассказал URA.RU автор проекта Станислав Быков.

Первая смена стартует в июне, продлится она семь дней. В программе предусмотрены пешие походы по достопримечательностям Уральских гор. Ранее URA.RU писало, что тюменским туристам начали продавать туры на Кипр.

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В Тюмени стартует набор в пионерский лагерь для взрослых. Как рассказал URA.RU руководитель лагеря «Хочу как раньше», туристов ждет полное погружение во времена советского детства. «Мы исходили из концепции, что взрослым и работающим в офисах людям, нужен отдых, как в детстве. Чтобы их кормили по режиму, давали им возможность поспать в обед и развлекали. У нас в программе предусмотрены привычные праздники из нашей „лагерной“ юности — День Нептуна, вечерняя дискотека, „Веселые старты“ и тому подобное. Приятным дополнением станет чистый воздух Уральских гор и дикая природа. Сейчас мы открываем набор на первую смену нашего лагеря», — рассказал URA.RU автор проекта Станислав Быков. Первая смена стартует в июне, продлится она семь дней. В программе предусмотрены пешие походы по достопримечательностям Уральских гор. Ранее URA.RU писало, что тюменским туристам начали продавать туры на Кипр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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