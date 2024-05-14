В Тюмени начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны из-за СВО

Тюменские турфирмы начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны после начала спецоперации. Об этом сообщили читатели, обратившиеся в агентство.
«Выбирали туры на лето. Агент предложил нам путевки на Кипр. Ранее мы всегда летали туда, но после начала СВО Кипр прекратил прямые авиасообщения с Россией. Теперь, чтобы туда попасть, нужно лететь через Ереван», — сообщили тюменцы.
Несколько лет назад из Тюмени были прямые рейсы на Кипр, время в полете занимало шесть часов. Теперь из-за пересадки длительность полета увеличилась до 14 часов. При этом стоимость путевки на одного человека начинается от 150 тысяч рублей.
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Тюменские турфирмы начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны после начала спецоперации. Об этом сообщили читатели, обратившиеся в агентство. «Выбирали туры на лето. Агент предложил нам путевки на Кипр. Ранее мы всегда летали туда, но после начала СВО Кипр прекратил прямые авиасообщения с Россией. Теперь, чтобы туда попасть, нужно лететь через Ереван», — сообщили тюменцы. Несколько лет назад из Тюмени были прямые рейсы на Кипр, время в полете занимало шесть часов. Теперь из-за пересадки длительность полета увеличилась до 14 часов. При этом стоимость путевки на одного человека начинается от 150 тысяч рублей.