14 мая 2024

В Тюмени начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны из-за СВО

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На Кипр прекратили продавать путевки еще два года назад Фото:

Тюменские турфирмы начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны после начала спецоперации. Об этом сообщили читатели, обратившиеся в агентство.

«Выбирали туры на лето. Агент предложил нам путевки на Кипр. Ранее мы всегда летали туда, но после начала СВО Кипр прекратил прямые авиасообщения с Россией. Теперь, чтобы туда попасть, нужно лететь через Ереван», — сообщили тюменцы.

Несколько лет назад из Тюмени были прямые рейсы на Кипр, время в полете занимало шесть часов. Теперь из-за пересадки длительность полета увеличилась до 14 часов. При этом стоимость путевки на одного человека начинается от 150 тысяч рублей.

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Тюменские турфирмы начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны после начала спецоперации. Об этом сообщили читатели, обратившиеся в агентство. «Выбирали туры на лето. Агент предложил нам путевки на Кипр. Ранее мы всегда летали туда, но после начала СВО Кипр прекратил прямые авиасообщения с Россией. Теперь, чтобы туда попасть, нужно лететь через Ереван», — сообщили тюменцы. Несколько лет назад из Тюмени были прямые рейсы на Кипр, время в полете занимало шесть часов. Теперь из-за пересадки длительность полета увеличилась до 14 часов. При этом стоимость путевки на одного человека начинается от 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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