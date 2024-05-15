Куйвашев отправил зама в Казань учиться отражать атаки беспилотников

15 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Азат Салихов отвечает за безопасность в регионе, поэтому перенимает опыт у коллег Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти перенимают опыт Татарстана в отражении атак беспилотников. Именно с этой задачей замгубернатора Азат Салихов, курирующий силовой блок, отправился в Казань на форум «Россия — Исламский мир» и встретился там с помощником главы республики Рафисом Хабибуллиным, экс-главой татарстанского МЧС. Об этом URA.RU рассказал сам Салихов. «Сейчас практически на каждой выставке и каждом форуме рассматриваются вопросы безопасности — это реалии сегодняшнего времени. Не исключение и Казанский форум. Встретился с Рафисом Завдатовичем Хабибуллиным. Человек опытный, супер-профессионал. Учитывая, что Татарстан уже подвергался атакам беспилотников, и им удалось быстро и эффективно устранить последствия, наработки в этом направлении безусловно заслуживают внимания. Отмечу, что безопасность на Казанском форуме организована на высоком уровне», — поделился Салихов. Сам свердловский губернатор Евгений Куйвашев работает в Китае. Как сообщало URA.RU, в начале апреля два беспилотника атаковали общежитие колледжа в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Тогда пострадали 14 студентов. Еще один дрон упал на территории завода «Танеко» в этом же регионе. Вторая атака состоялась в середине месяца, и ее удалось отразить — один БПЛА сбили возле той же «Алабуги», а второй посадили с помощью РЭБ. А третья атака произошла в ночь на 15 мая, дрон сбили в 25 км от казанского аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти перенимают опыт Татарстана в отражении атак беспилотников. Именно с этой задачей замгубернатора Азат Салихов, курирующий силовой блок, отправился в Казань на форум «Россия — Исламский мир» и встретился там с помощником главы республики Рафисом Хабибуллиным, экс-главой татарстанского МЧС. Об этом URA.RU рассказал сам Салихов. «Сейчас практически на каждой выставке и каждом форуме рассматриваются вопросы безопасности — это реалии сегодняшнего времени. Не исключение и Казанский форум. Встретился с Рафисом Завдатовичем Хабибуллиным. Человек опытный, супер-профессионал. Учитывая, что Татарстан уже подвергался атакам беспилотников, и им удалось быстро и эффективно устранить последствия, наработки в этом направлении безусловно заслуживают внимания. Отмечу, что безопасность на Казанском форуме организована на высоком уровне», — поделился Салихов. Сам свердловский губернатор Евгений Куйвашев работает в Китае. Как сообщало URA.RU, в начале апреля два беспилотника атаковали общежитие колледжа в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Тогда пострадали 14 студентов. Еще один дрон упал на территории завода «Танеко» в этом же регионе. Вторая атака состоялась в середине месяца, и ее удалось отразить — один БПЛА сбили возле той же «Алабуги», а второй посадили с помощью РЭБ. А третья атака произошла в ночь на 15 мая, дрон сбили в 25 км от казанского аэропорта.