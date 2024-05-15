Операция премьера Словакии Фицо прошла успешно

15 мая 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо успешно перенес операцию после нападения на него, он находится в сознании. Об этом сообщает телеканал ta3. «Премьер-министр Фицо находится в стабильном состоянии и находится на связи», — передает телеканал. По мнению СМИ, это дает надежду на то, что Фицо переживет покушение. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что стрелявшего в премьера человека задержали. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Политик выходил с заседания Национального совета Словацкой республики, когда на него было совершено покушение. В результате этого Фицо получил огнестрельное ранение в брюшную полость и в область груди.