Операция премьера Словакии Фицо прошла успешно

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Фицо успешно прооперирован после покушения на него Фото:
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо успешно перенес операцию после нападения на него, он находится в сознании. Об этом сообщает телеканал ta3.

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«Премьер-министр Фицо находится в стабильном состоянии и находится на связи», — передает телеканал. По мнению СМИ, это дает надежду на то, что Фицо переживет покушение.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что стрелявшего в премьера человека задержали. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

Политик выходил с заседания Национального совета Словацкой республики, когда на него было совершено покушение. В результате этого Фицо получил огнестрельное ранение в брюшную полость и в область груди.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо успешно перенес операцию после нападения на него, он находится в сознании. Об этом сообщает телеканал ta3. «Премьер-министр Фицо находится в стабильном состоянии и находится на связи», — передает телеканал. По мнению СМИ, это дает надежду на то, что Фицо переживет покушение. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что стрелявшего в премьера человека задержали. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Политик выходил с заседания Национального совета Словацкой республики, когда на него было совершено покушение. В результате этого Фицо получил огнестрельное ранение в брюшную полость и в область груди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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