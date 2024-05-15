В Финляндии усилят меры безопасности после нападения на премьера Словакии

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Финляндия решила ужесточить меры безопасности. Об этом заявил глава кабмина страны Петтери Орпо.
«К сожалению, время сейчас такое, что мы все должны готовиться к худшему. Общая готовность и бдительность повышаются во всей Европе и, конечно, в Финляндии», — рассказал Орпо Yle.
Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.
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