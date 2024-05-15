15 мая 2024

В Финляндии усилят меры безопасности после нападения на премьера Словакии

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение на Фицо вынудило ряд стран усилить меры безопасности
Нападение на Фицо вынудило ряд стран усилить меры безопасности Фото:

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Финляндия решила ужесточить меры безопасности. Об этом заявил глава кабмина страны Петтери Орпо.

«К сожалению, время сейчас такое, что мы все должны готовиться к худшему. Общая готовность и бдительность повышаются во всей Европе и, конечно, в Финляндии», — рассказал Орпо Yle.

Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.

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После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Финляндия решила ужесточить меры безопасности. Об этом заявил глава кабмина страны Петтери Орпо. «К сожалению, время сейчас такое, что мы все должны готовиться к худшему. Общая готовность и бдительность повышаются во всей Европе и, конечно, в Финляндии», — рассказал Орпо Yle. Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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