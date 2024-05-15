Силовики задержали жену нападавшего на премьера Словакии

Силовики вывели из дома супругу напавшего на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал TV JOJ. В доме нападавшего несколько часов проходил обыск.
"Жена стрелявшего на премьера Словакии Роберта Фицо прикрывает лицо, когда ее ведут к машине", — передает TV JOJ, публикуя видео задержания. Журналисты предполагают, что ее повезли на допрос из-за нападения на Фицо.
Подозреваемый в покушении на Фицо сейчас дает показания. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он уже заявил, что стрелял в премьера из-за разногласий в политических решениях. Сам Фицо находится в больнице. Его эвакуировали на вертолете. Его состояние оценивают, как критическое. Сейчас премьер введен в искусственную кому.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.