15 мая 2024

Силовики задержали жену нападавшего на премьера Словакии

© Служба новостей «URA.RU»
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Супругу нападавшего на Фицо вывели из дома силовики
Супругу нападавшего на Фицо вывели из дома силовики Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Силовики вывели из дома супругу напавшего на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал TV JOJ. В доме нападавшего несколько часов проходил обыск.

"Жена стрелявшего на премьера Словакии Роберта Фицо прикрывает лицо, когда ее ведут к машине", — передает TV JOJ, публикуя видео задержания. Журналисты предполагают, что ее повезли на допрос из-за нападения на Фицо.

Подозреваемый в покушении на Фицо сейчас дает показания. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он уже заявил, что стрелял в премьера из-за разногласий в политических решениях. Сам Фицо находится в больнице. Его эвакуировали на вертолете. Его состояние оценивают, как критическое. Сейчас премьер введен в искусственную кому.

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Силовики вывели из дома супругу напавшего на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал TV JOJ. В доме нападавшего несколько часов проходил обыск. "Жена стрелявшего на премьера Словакии Роберта Фицо прикрывает лицо, когда ее ведут к машине", — передает TV JOJ, публикуя видео задержания. Журналисты предполагают, что ее повезли на допрос из-за нападения на Фицо. Подозреваемый в покушении на Фицо сейчас дает показания. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он уже заявил, что стрелял в премьера из-за разногласий в политических решениях. Сам Фицо находится в больнице. Его эвакуировали на вертолете. Его состояние оценивают, как критическое. Сейчас премьер введен в искусственную кому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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