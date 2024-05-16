Володин: Путин передал часть своих полномочий россиянам

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Утверждая новое правительство, Путин передал часть полномочий россиянам, считает Вячеслав Володин (на фото)
Утверждая новое правительство, Путин передал часть полномочий россиянам, считает Вячеслав Володин (на фото) Фото:
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Президент России Владимир Путин передал часть своих полномочий россиянам. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Президент передал часть своих полномочий гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов участвовали в управлении государством, утверждая председателя правительства, заместителей председателя правительства, министров", — сказал Володин ТАСС. Он добавил, что для депутатов это является ответственностью, а также новым уровнем взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Также 15 мая он подписал указы, согласно которым были назначены вице-премьеры и министры. URA.RU писало о том, кто занял должности.

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Президент России Владимир Путин передал часть своих полномочий россиянам. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Президент передал часть своих полномочий гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов участвовали в управлении государством, утверждая председателя правительства, заместителей председателя правительства, министров", — сказал Володин ТАСС. Он добавил, что для депутатов это является ответственностью, а также новым уровнем взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Ранее Путин подписал указ об утверждении нового правительства. Также 15 мая он подписал указы, согласно которым были назначены вице-премьеры и министры. URA.RU писало о том, кто занял должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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