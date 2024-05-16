Участник перестрелки в Миассе, обвиняемый в убийстве, показал тайник с оружием. Видео

16 мая 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В следственном комитете расследуется дело по факту убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Смертельная перестрелка в Миассе Участник перестрелки в Миассе (Челябинская область) показал, где спрятал оружие, из которого убил своего оппонента. Кадрами со следственного эксперимента поделилась пресс-служба СКР по региону. На кадрах у подозреваемого спрашивают, где он спрятал оружие. Он указывает на место. После идут кадры его допроса. На них он поясняет, что использовал «Сайгу» для самообороны. После ему предъявляют обвинения в убийстве и увозят в ИВС, где он будет дожидаться избрания меры пресечения. Перестрелка произошла вечером 14 мая возле стадиона «Южный». Предварительно, стрельба началась в ходе бытового конфликта. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Подозреваемый же скрылся с места преступления и несколько суток скрывался от правосудия. Но в конце концов был задержан. По данным URA.RU пострадавшие были родными братьями. Старший получил смертельные ранения в грудь. Ранее погибший был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. После его похорон один из его родственников покончил с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник перестрелки в Миассе (Челябинская область) показал, где спрятал оружие, из которого убил своего оппонента. Кадрами со следственного эксперимента поделилась пресс-служба СКР по региону. На кадрах у подозреваемого спрашивают, где он спрятал оружие. Он указывает на место. После идут кадры его допроса. На них он поясняет, что использовал «Сайгу» для самообороны. После ему предъявляют обвинения в убийстве и увозят в ИВС, где он будет дожидаться избрания меры пресечения. Перестрелка произошла вечером 14 мая возле стадиона «Южный». Предварительно, стрельба началась в ходе бытового конфликта. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Подозреваемый же скрылся с места преступления и несколько суток скрывался от правосудия. Но в конце концов был задержан. По данным URA.RU пострадавшие были родными братьями. Старший получил смертельные ранения в грудь. Ранее погибший был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. После его похорон один из его родственников покончил с собой.