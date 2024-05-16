Участник перестрелки в Миассе (Челябинская область) показал, где спрятал оружие, из которого убил своего оппонента. Кадрами со следственного эксперимента поделилась пресс-служба СКР по региону.
На кадрах у подозреваемого спрашивают, где он спрятал оружие. Он указывает на место. После идут кадры его допроса. На них он поясняет, что использовал «Сайгу» для самообороны. После ему предъявляют обвинения в убийстве и увозят в ИВС, где он будет дожидаться избрания меры пресечения.
Перестрелка произошла вечером 14 мая возле стадиона «Южный». Предварительно, стрельба началась в ходе бытового конфликта. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Подозреваемый же скрылся с места преступления и несколько суток скрывался от правосудия. Но в конце концов был задержан.
По данным URA.RU пострадавшие были родными братьями. Старший получил смертельные ранения в грудь. Ранее погибший был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. После его похорон один из его родственников покончил с собой.
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