Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оснащают в зоне СВО полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». Кадрами укомплектованной военной техники поделились в telegram-канале Госкорпорации «Ростех».
«В сети появились кадры БМП-3 с полным комплектом динамической защиты. Ее для боевых машин пехоты делает концерн „Калашников“, входящий в „Ростех“», — говорится в сообщении.
Также БМП-3 штатно оснащаются комплектами дополнительной защиты. В нее входят бронеэкраны и противокумулятивные решетки. Они защищают технику от атак «в борт» под любым углом. Дополнительно с бронемашинами поставляются комплекты защиты верхней полусферы для защиты от боеприпасов, которые сбрасывают дроны. Кроме того, на БМП используют средства снижения заметности «Накидка».
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин на 20%. С начала апреля оборонное предприятие в рамках госзаказа включило в отгрузку модернизированные десантные БМД-4М.
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Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оснащают в зоне СВО полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». Кадрами укомплектованной военной техники поделились в telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «В сети появились кадры БМП-3 с полным комплектом динамической защиты. Ее для боевых машин пехоты делает концерн „Калашников“, входящий в „Ростех“», — говорится в сообщении. Также БМП-3 штатно оснащаются комплектами дополнительной защиты. В нее входят бронеэкраны и противокумулятивные решетки. Они защищают технику от атак «в борт» под любым углом. Дополнительно с бронемашинами поставляются комплекты защиты верхней полусферы для защиты от боеприпасов, которые сбрасывают дроны. Кроме того, на БМП используют средства снижения заметности «Накидка». Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин на 20%. С начала апреля оборонное предприятие в рамках госзаказа включило в отгрузку модернизированные десантные БМД-4М.